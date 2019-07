von Karl Mägerle

Zum jährlichen Hochfest in der kleinen Ortsteilgemeinde Igelswies gehört seit der Einweihung ihrer Kapelle im Jahre 2002 das Fest der heiligen Anna, der die Kapelle am Ortsausgang in Richtung Meßkirch geweiht ist.

Beim feierlichen Gottesdienst mit Pfarrer Stefan Schmid fanden nicht alle Gläubigen einen Platz, sodass der ganze Vorplatz benutzt wurde. Mit kirchlichen Liedern wurde der Festgottesdienst gefeiert. Pfarrer Stefan Schmid ging in seinen Worten auf das Leben der heiligen Anna ein, die als die Mutter Marias und gleichzeitig die Großmutter von Jesus gilt.

Am Sonntag wurde das St.-Anna-Fest mit Pfarrer Stefan Schmid und vielen Gläubigen gefeiert. | Bild: Karl Mägerle

In Strobels blühendem Garten war schon alles für den anschließenden Frühschoppen vorbereitet. Die Musikkapelle Menningen sorgte für Unterhaltung. Der Vorsitzende des Kapellen-Fördervereins, Kuno Irßlinger, freute sich, dass trotz der Regenwolken viele Besucher den Gottesdienst mitfeierten.

Vor 30 Jahren wurde der Förderverein gegründet

Er erinnerte daran, dass sich fast auf den Tag genau vor 30 Jahren 41 Igelswieser im Gasthaus zur Krone getroffen hatten und ihre schriftliche Zusage machten, dem Kapellenförderverein beizutreten. Ziel war es, die alte Kapelle grundlegend zu renovieren.

Auch der Vorplatz der Kapelle war gut besucht. | Bild: Karl Mägerle

Doch daraus wurde aufgrund verschiedener Auflagen nichts, sodass man sich nach Verhandlungen entschloss, auf der gegenüberliegenden Seite eine neue Kapelle zu erstellen. Eigenleistungen von knapp 3000 Arbeitsstunden, eine große Spendenbereitschaft und die Unterstützung der Stadt Meßkirch machten es möglich, dass die Kapelle zwölf Jahren nach dem Beschluss von 1989 einweihen und gleichzeitig schuldenfrei als Eigentum der Stadt Meßkirch übergeben werden konnte.

Großer Einsatz der Helfer

„Wir hatten dabei sehr rührige Männer in unseren Reihen, die viel Engagement zeigten und mit viel Umsicht für dieses gelungene Bauwerk großen Einsatz brachten“, so der Vorsitzende. Es wären hier viele Namen zu nennen, doch mit Walter Jehle, dessen Bild in der kleinen Kapelle einen Ehrenplatz erhalten wird, „hatten wir eine sehr engagierte Person, dem der Dank wie allen anderen Helfern besonders gilt“.

Vorsitzender Kuno Irßlinger (Mitte) erinnert daran, dass vor genau 30 Jahren der Verein gegründet wurde. | Bild: Karl Mägerle

Dass seither die kleine St.-Anna-Kapelle als ein kleines Schmuckstück gilt und ihr regelmäßiges Läuten an ein Stück Heimat erinnert, ist auch schon durch die Pflege der Familie Erwin und Brigitte Strobel gegeben.