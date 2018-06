von Sandra Häusler

Am 28. August wird der Wandermönch auf der Mittelalterbaustelle Campus Galli zu der grenzüberschreitenden Pilgerwanderung aufbrechen. Er macht sich mit Eseln des Schaf-und Eselhofs in Sauldorf-Boll auf den Weg, begleitet von Vroni Rotthaler vom Esel- und Schafhof und weiteren Teilnehmern. Die Wanderung in neun Etappen ist als eine Art Zeitensprung gedacht. Sie verbindet Gegenwart und Vergangenheit. Ausgedacht hat sich die Aktion Campus-Galli-Tours – ein Marketingkonzept des Büros für Regionalkultur, für die Stadt Meßkirch, im dem sich Übernachtungsbetriebe zusammengeschlossen haben. Die Internationale Bodensee-Konferenz (IBK) unterstützt die historische Pilgerwanderung mit 5000 Euro. Der IBK-Kleinprojektefonds fördert Begegnung und Austausch über Grenzen hinweg.

Chancen für Hoteliers

Im Januar hatte sich das Planungsteam in Rheinfelden getroffen, nun folgte ein weiteres Treffen auf der Unesco-Welterbe-Klosterinsel Reichenau. Dabei waren Henrike Müller vom Vorstand des Büros für Regionalkultur, Jennifer Werner, Leiterin der Tourist-Information Meßkirch, Alexander Hamann von Campus Galli, Karl Wehrle, Geschäftsführer des Verkehrsvereins Reichenau, Sabine Hellner, Geschäftsführerin Tourismus und Stadtmarketing Radolfzell, Heidi und Werner Lenzin aus Märstetten, Ivo Zosso und Vroni Rotthaler vom Esel-Schafhof Sauldorf-Boll. Sie stimmten beim Treffen in der Tourist-Information die nächsten Planungsschritte ab.

Das Planungsteam des Projektes grenzüberschreitende Pilgerwanderung traf sich auf der Reichenau (von links): Michael Skuppin, Henrike Müller, Jennifer Werner, Alexander Hamann, Heidi Lenzin, Vroni Rotthaler, Sabine Hellner, Werner Lenzin, Karl Wehrle und Ivo Zosso. | Bild: PR

Campus-Galli-Tours sei es wichtig, mit dieser Pilgerwanderung die beiden Weltkulturerbe St. Gallen und Reichenau mit Campus Galli zu verbinden, unterstrich Henrike Müller. Die Insel bilde die Schnittstelle dieses Wanderprojektes. Ein weiterer Pfeiler ist die Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, die als Übernachtungsorte an der Strecke liegen. Über neun Tage hinweg wird der Wandermönch vom 28. August bis 5. September zu Fuß unterwegs sein. Die Strecke führt über Kloster Wald, Stockach, Markelfingen, Kloster Hegne zum Kloster Reichenau. Mit dem Schiff geht es auf die Schweizer Seite in den Kanton Thurgau nach Ermatingen. Es folgen Märstetten und die Mittelalterstadt Bischofszell. Ziel ist die Stiftsbibliothek St. Gallen.

Bereits im Herbst hatte ein "Probelauf" einer Eselwanderung an den Schwackenreuter See stattgefunden. Ivo Zosso und Vroni Rotthaler vom Esel- und Schafhof in Sauldorf-Boll stammen aus der Schweiz. Sie bringen bereits viele Jahre Erfahrung im Wandern und Pilgern mit Eseln mit. "Esel, schon jeher als Lasttiere eingesetzt, sprechen noch immer die Sprache von 820", sagte Wandermönch Michael Skuppin augenzwinkernd. Auf der Eselwanderung soll historischer Inhalt vermittelt werden. Sie diene eher der Selbsterfahrung denn als Event, so Henrike Müller vom Vorstand des Büros für Regionalkultur in Bad Saulgau. Es ist daran gedacht, dass Tagespilger die Gruppe auf den Etappen begleiten können. "Ein Wandermönch war immer auf dem Weg. Beim Wandermönch war der Weg das Ziel", weiß Skuppin.

Ein Zugang zur Mittelalterbaustelle

Zur Person: Der Bad Saulgauer Künstler und oberschwäbische Tausendsassa Michael Skuppin trat bereits als Stadtbarde in Erscheinung und bewies auch anlässlich "50 Jahre Oberschwäbische Barockstraße" seine darstellerischen Qualitäten. Als Wandermönch Angus, einer Figur aus dem neunten Jahrhundert, wird er seit 2016 zur Vermittlung des Klosterplans und der Mittelalter-Baustelle Campus Galli eingesetzt. Die Idee dazu stammt vom Freundeskreis Karolingische Klosterstadt Meßkirch und dem ehemaligen Sigmaringer Landrat Dirk Gaerte, um so einen weiteren Zugang für das Living History-Projekt bei Meßkirch zu schaffen.

Der Bad Saulgauer Künstler und oberschwäbische Tausendsassa Michael Skuppin trat bereits als Stadtbarde in Erscheinung und bewies auch anlässlich "50 Jahre Oberschwäbische Barockstraße" seine darstellerischen Qualitäten. Als Wandermönch Angus, einer Figur aus dem neunten Jahrhundert, wird er seit 2016 zur Vermittlung des Klosterplans und der Mittelalter-Baustelle Campus Galli eingesetzt. Die Idee dazu stammt vom Freundeskreis Karolingische Klosterstadt Meßkirch und dem ehemaligen Sigmaringer Landrat Dirk Gaerte, um so einen weiteren Zugang für das Living History-Projekt bei Meßkirch zu schaffen. Zum Stand des Projekts: Auf der Mittelalterbaustelle Campus Galli soll diese Saison eine Holzkirche fertiggestellt werden. Im Mai soll zudem der Bau einer großen Scheune beginnen und daneben laufen noch viele andere Arbeiten auf dem Gelände, die es für die Besucher zu verfolgen gilt. Ein nächster Saison-Höhepunkt bahnt sich am kommenden Samstagnachmittag an, wenn der Archäologe Dr. Bastian Asmus aus Freiburg den Versuch startet, eine bronzene Glocke zu gießen. Vor wenigen Tagen wurde der Campus Galli zudem offiziell zum Lern-und Forschungsort der Universität Tübingen. Im Rahmen dieser Kooperation soll das Kompetenzzentrum für Archäometrie in Baden-Württemberg der Universität auf Campus Galli regelmäßig Lehr-und Forschungsprojekte initiieren. (mos)

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein