Mit lauten „Ho Ho Ho Chi Minh“-Rufen, einer Che-Guevara-Kappe, einer runden John-Lennon-Sonnenbrille und einem braun-grünen Parka kam Mike Jörg zur Eingangstüre des neuen Gemeindehauses in Heudorf hereingestürmt. Auf der Bühne skandierte er weitere Slogans der 1968-Jahre wie „Bürger lasst das Glotzen sein, kommt herunter, reiht euch ein!“ und machte damit den etwa 100 Besuchern klar, dass es ihm mit seinem Programm „Wa(h)r was?“ nicht nur um einen Rückblick auf das vergangene Jahr geht. Seinen Blick richtete er auch auf die wichtigen beziehungsweise auffälligen 8er-Jahre wie 1618 und 1648, die Eckdaten des Dreißigjährigen Krieges, 1848, die Zeit der Deutschen Revolution, 1918, der Beginn der Weimarer Republik, oder 1948, das Jahr der Währungsreform.

Beim Blick auf das Jahr 2018 erwähnte Mike Jörg die unrühmlichen Pegida-Aufmärsche, unter denen sich ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes befand. | Bild: Michelberger, Isabell

„Das ist alles original“, erklärte er stolz sein Outfit. „Nur damals waren wir noch voller Energie, heute muss ich mich schon nach zwei Minuten hinsetzen“, sagte es und ließ sich auf den Armlehnenstuhl fallen. Er sei ja kein richtiger Alt-Achtundsechziger, denn da habe er noch hinter den Wacholderbüschen auf der Alb gelebt. Als er nach Stuttgart zum Studium gekommen sei, habe er nur gestaunt. „Das ist die Grunderfahrung meines Lebens geblieben“, bekannte er. „Vielleicht bin ich deshalb Satiriker geworden.“

„Doch die Ereignisse sind alle Schnee von gestern oder sogar vorgestern“, meinte der Kabarettist. Dabei stellte er sich die Frage, was von den Geschehnissen im Jahr 2018 in zwanzig oder fünfzig Jahren Schnee von gestern sein wird. Manches liege einem ja so schwer im Magen wie frisches Gras im Magen der Kuh. „Das muss man immer wieder hochrülpsen, um es zu verdauen“, erklärte Mike Jörg. Er stieß während des Abends immer wieder ein Pendel an, welches von einer Bockleiter herunter hing. Das Pendel schlage in Bezug auf das Jahr 2018 stark nach rechts aus.

Die Schlagzeilen, die Mike Jörg aus dem Jahr 2018 aufgreift, entsorgt er sogleich im Aktenvernichter. | Bild: Michelberger, Isabell

Bei seinen Rückblenden kam Mike Jörg auf den „Finanztsunami“ 2008 zu sprechen. Da habe die Deutsche Bank mittendrin gesteckt. „Doch da ist keiner im Knast gelandet“, wunderte sich der Satiriker. Der Vorsitzende Ackermann habe sich vom Acker machen können. Insgesamt habe Merkel die Bürger im Wachkoma gehalten. „Sie hat uns mit ihrer Raute hypnotisiert“, mutmaßte der Kabarettist. Ihre Ankündigung aufzuhören, habe geradezu einen Heiligsprechungsprozess in Gang gesetzt. „Doch dafür gibt es in der katholischen Kirche genaue Regeln. Man muss mindestens drei Wunder gewirkt haben“, hielt Mike Jörg dagegen, wobei ihm drei Ereignisse einfielen, über die sich die Bürger doch sehr wundern mussten: dass trotz des Dieselskandals nichts geschehen ist, dass trotz des dramatischen Klimaberichts Deutschland weit von seinen Klimazielen entfernt ist und dass es trotz steigender Steuerzahlen eine Kinderarmut von 19 Prozent gebe.

Gelbwesten und Deutschtümelndes gehörten als Themen zu den Schlagzeilen des vergangenen Jahres, die Mike Jörg aufgriff. | Bild: Michelberger, Isabell

Mike Jörg sprang von einem Thema zum nächsten und das Publikum musste sich anstrengen mitzuhalten. Ulrich Marx vom Förderverein Dorfgemeinschaftshaus bedankte sich bei dem Kabarettisten und beim Publikum, da ein Teil des Erlöses dem weiteren Ausbau zugute komme.