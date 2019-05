von Simone Weiß

Vier Listen kämpfen in Meßkirch bei der Kommunalwahl am Sonntag, 26. Mai, um die Gunst der Wähler. Bisher sind drei Fraktionen in dem Stadtparlament vertreten: die CDU mit zehn Abgeordneten unter Fraktionschefin Christa Golz, die Freie Wählervereinigung (FWV) mit fünf Mandatsträgern unter Fraktionschef Joachim Bach sowie die SPD mit drei Vertretern und der Fraktionsvorsitzenden Martina Mühlherr. Bei der Kommunalwahl vor fünf Jahren waren in Meßkirch 18 Sitze, darunter zwölf in der Kernstadt Meßkirch, drei in den nördlichen Teilorten Heudorf, Rohrdorf und Langenhart sowie drei in den südlichen Ortsteilen Menningen, Ringgenbach, Dietershofen/Buffenhofen und Rengetsweiler, zu vergeben. Nun werden die Karten neu gemischt, die Sitze neu verteilt und die Fraktionen neu besetzt. Denn für die Kommunalwahl 2019 ist neben CDU, FWV und SPD eine Liste von Bündnis 90/Die Grünen hinzugekommen.

Die SPD tritt mit acht Kandidaten an: (v.l.) Rüdiger Hillenbrand, Martina Mülherr, Claus Löhle, Klaus Ketels, Andreas Klapproth, Claus Espelage, Rosemarie Schaz und Rolf Wahmann. | Bild: Hermann-PeterSteinmüller

Die Wähler können somit in Meßkirch bei vier verschiedenen Listen ihr Kreuz machen. Für die Grünen treten 14 Bewerber an, die Sozialdemokraten stellen acht Männer und Frauen auf, 14 Köpfe ist die Liste der Freien Wähler stark, und bei den Christdemokraten können sich die Wähler zwischen 17 Bewerbern entscheiden. Diese Nominierungen hat der Gemeindewahlausschuss unter dem Vorsitz von Christa Golz in seiner Sitzung am Mittwoch, 3. April, einstimmig angenommen.

Die Grünen-Kandidaten für Meßkirch: (hinten von links nach rechts) Josef Nassal, Clemens Spieß, Brigitte Hahnke, Helmut Weißhaupt, Michela Pfister, Michael Gangotena, Sabine Braun-Fuß, Jürgen Schindler, Friedemann Endres (verhindert), (vorne von links nach rechts): Isabell Michelberger, Edith Schimpf, Mareike Punzel, Pamela Schumacher, Angela Andres. | Bild: Bild: privat

Zuerst kommt Europa, dann die Region. Gemeinsam mit der Kommunalwahl findet am Sonntag, 26. Mai, die Europawahl statt, und es werden zunächst die Stimmen der Europawahl ausgezählt. Die Ergebnisse dafür werden am Wahltag vorliegen. Dann wird das Auszählen unterbrochen und am Montag, 27. Mai, mit den Stimmzetteln für die Kommunalwahl fortgeführt. Mit einem Ergebnis der Gemeinderatswahl ist also nicht vor Montagnachmittag zu rechnen.

Sie treten für die CDU Meßkirch bei der Kommunalwahl an (von links): Dominik Thoma, Tobias Oswald-Haug, Alexander Bauer, Christian Fecht, Johannes Hopp, Diana Löhle, Gaby Hauff, Insa Bix, Stefan Blanz, Jürgen Alber, Bernhard Tscholl, Christian Ott, Stefan Stoll, Berthold Sauter, Iwona Berg, Ulrich Braunschweig und Thomas Schlude. | Bild: Günther Brender

So wurde es auch bei den Kommunal- und Europawahlen vor fünf Jahren gehandhabt. Bei der Kommunalwahl 2014 war die CDU in Meßkirch mit einem Plus von 7,2 Prozent auf 55,2 Prozent der Stimmen gekommen, die Freien Wähler hatten 10,2 Prozent verloren und 28,5 Prozent der Stimmen erhalten, und die SPD konnte mit einem Zuwachs von 2,9 Prozent 16,3 Prozent auf sich verbuchen. Der in der Bundes- wie in der Kommunalpolitik beklagte Mangel an Frauen in politischen Ämtern kam auch im Meßkircher Gemeindeparlament zum Tragen. Mit Christa Golz, Insa Bix, Gabriele Hauff (alle CDU), Patricia Hutla (Freie Wähler), Martina Mülherr (SPD) und Angela Andres sind nur sechs Frauen unter den 18 Parlamentariern.

Die Kandidaten der Freien Wähler Meßkirch: (oben von links nach rechts) Brigitta Amann, Alexander Hamann, Christian Marquart, Andreas Reinelt, Thomas Fuhrmann, Ömer Seyrek, Angelika Häußler, (unten von links nach rechts) Christian Wolf, Thomas Nuding, Fabian Lackner, Claudia Rockweiler, Hans-Jörg Kraus, Joachim Bach und Thomas Brecht. | Bild: Freie Wähler

Veränderungen in den Listen

Bei der personellen Zusammensetzung der Kandidaten-Listen für die Gemeinderatswahl gibt es zahlreiche Veränderungen. Fünf Mitglieder der bisherigen CDU-Fraktion des Stadtrats treten nicht mehr an: Ein neuer Fraktionschef muss gesucht werden, da Christa Golz nicht mehr zur Verfügung steht. Zudem scheiden Karlheinz Thoma, Jürgen Fecht, Armin Gmeiner und Ewald Guggemos aus. Die SPD schickt auf ihrer achtköpfigen Liste eine bisherige Gemeinderätin ins Rennen – Fraktionschefin Martina Mühlherr. Bündnis 90/Die Grünen haben erstmals eine eigene Liste erarbeitet, der Angela Andres vorsteht. Sie ist Mitglied der Grünen, saß aber bisher als Mitglied der SPD-Fraktion im Gemeinderat. Die Freien Wähler setzen bei ihrer Liste auf drei bisherige Gemeinderatskandidaten. Joachim Bach, Hans-Jörg Kraus und Thomas Nuding stehen erneut zur Verfügung.

Blick auf die Wahlprogramm 2014

Einen ganzen Maßnahmenkatalog hatten sich die Freien Wähler in ihrem Programm für die Kommunalwahl vor fünf Jahren auf die Fahnen geschrieben. Sie wollten sich für eine solide Wirtschaftsförderung, attraktive Arbeitsplätze, eine Stärkung von individueller Struktur und Vereinstätigkeit in den Teilorten sowie für Bildungsgerechtigkeit mit einem umfassenden Schul- und Bildungsangebot einsetzen. Unter der Überschrift „Bürgernähe statt Fraktionszwang“ sollte eine gestärkte kommunale Selbstverwaltung gefördert werden. „Aktive Integration unserer Senioren und Menschen jeden Glaubens und Kultur“ war ebenfalls ein Punkt im Wahlprogramm der Freien Wähler.

Die CDU Meßkirch hatte sich ebenfalls einige Punkte auf ihre kommunalpolitischen Fahnen geschrieben: die Erhaltung eines differenzierten Bildungs- und Betreuungsangebotes, die Stärkung des Wirtschaftsstandorts sowie eine Kommunalpolitik im Einklang mit Umwelt, Landwirtschaft und Natur. Mit Blick auf die Innenstadtentwicklung wollten die Christdemokraten die Innenstadt und die Ortskerne lebendig erhalten: „Der Erhalt eines ansprechenden Einzelhandels- und Lebensmittelangebots in der Innenstadt hat Vorrang“, heißt es im Wahlprogramm. Wichtig war den Christdemokraten zudem die Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements.

Die SPD definierte ihre Ziele 2014 für die kommenden fünf Jahre unter Stichworten. Unter „Kriminalität“ forderte sie eine längere Anwesenheit des Polizeipostens in Meßkirch, unter „Umwelt“ setzte sie sich für ein „Neues Meßkirch“, gegen Grünflächenverbrauch und für eine Neugestaltung des Hofgartens als Naturschutz- und Bürgerdenkmal ein. Der Ausbau regenerativer Energiequellen, die Verbesserung der öffentlichen Personennahverkehrs und die Wiederinbetriebnahme der Bahnlinie Mengen-Stockach gehörten ebenso zu sozialdemokratischen Forderungen wie die Abschaffung der Kindergartengebühren.

Sofort informiert über Kommunalwahl-Ergebnisse: Über die SÜDKURIER Online-App informieren wir Sie direkt per Push-Nachricht auf Ihrem Smartphone über die Wahlergebnisse Ihrer Gemeinde. Um Push-Nachrichten zu empfangen, melden Sie sich einfach in der App an, wählen Ihren Heimatort und aktivieren in Ihren Profileinstellungen das Empfangen von Push-Nachrichten für Ihren Heimatort.