Zwischen Bühnenbild und Requisiten haben hunderte Gläubige in Burghasungen das Jubiläum zum 1000. Todestag des heiligen Heimrad gefeiert. Hier, auf dem Hasunger Berg, lebte der heilige Heimrad und starb am 28. Juni 1019. Die Habichtswalder Bergbühne wurde zwischen zwei Vorstellungen zum Kirchenraum umgestaltet, wo der Fuldaer Weihbischof Karlheinz Diez zum Pontifikalamt begrüßte: „In Begriffen wie Tausendsassa oder dem Bibelwort, wonach für Gott 1000 Jahre wie ein Tag sind, erkennen wir, dass 1000 eine heilige Zahl ist.“ Trotz der ersten Vorstellungen der Kolping-Bühne am Meßkircher Schloss war das ganze Wochenende eine 16-köpfige Delegation aus Heimrads Geburtsstadt dabei, deren Reise vom Meßkircher Bildungswerk organisiert worden war.

Menninger Pfadfinder-Kreuz ersetzt

Das Festwochenende wurde mit einem ökumenischen Gottesdienst eröffnet. Der Samstag galt kulturellen Aktivitäten. Den Anfang machte ein Rundgang über den Hasunger Berg, auf dem der heilige Heimrad um das Jahr 1015 mit Gestattung der Dorfbewohner eine Klause errichtete und bereits zu Lebzeiten in den Ruf der Heiligkeit gelangte. Einige Jahre nach Heimrads Tod wurde hier ein Kloster errichtet, von dem wenige Reste erhalten sind.

Meßkircher Gäste auf dem Hasunger Berg. | Bild: Stefan Blanz

Besuch an der vermuteten Grabstelle

Bei einem Rundgang sahen die Meßkircher Gäste unter anderem die vermutete Grabstelle des Heiligen, an der sich bis zur Aufgabe der Abtei die Krypta der Klosterkirche befand und wo heute ein Kreuz steht, das von den Menninger Pfadfindern errichtet worden war. Wegen witterungsbedingter Schäden sollte es dieses Jahr renoviert werden. Bei der genaueren Untersuchung stellte sich jedoch heraus, dass das Holzkreuz im Kern zu stark angegriffen war, woraufhin es die Firmlinge während der diesjährigen 72-Stunden-Aktion ersetzen.

Weihestein des Klosters erhalten

Der Weihestein des Klosters wurde in der Mauer der evangelischen Kirche auf dem Hasunger Berg verbaut, die an versetzter Stelle die Nachfolgekirche der einstigen mittelalterlichen Gemeindekirche ist. Auf dem Weihestein heißt es in lateinischer Schrift: „Zu Ehren des Sohnes Gottes und seiner Mutter Maria und der heiligen Apostel Petrus und Paulus und des heiligen Bekenners Heimerad und aller Heiligen.“ Die Gemeindekirche war auch Schauplatz des Festvortrages am Abend, der das Verhältnis des Heiligen zu kirchlichen Strukturen beleuchtete. Die Frage „Der heilige Heimerad – Gewissensfreiheit gegen kirchliche Autorität?“ kann jedoch bisher nicht abschließend beantwortet werden.

Auf dem Hasunger Berg war die letzte Wirkungsstätte des heiligen Heimrad. | Bild: Stefan Blanz

Burghasungen initiiert kleines Museum zum Kloster

Im Vorfeld des Jubiläums initiierte die kleine Gemeinde Burghasungen mithilfe eines Museumsvereins und weiteren Förderern ein ungewöhnliches Projekt: Sie errichtete im Ortskern am Aufgang zum Hasunger Berg ein kleines Museum, in dem die Geschichte und einige erhaltene Steine des Klosters Hasungen zu sehen sind. So entstand ein architektonisches Kleinod, das eine Basilika zitiert und die erhaltenen Reste in diesem Raum inszeniert.

Konzert und Ausstellung im Museum

Am Samstagnachmittag fand hier ein Konzert mit mittelalterlichen Liedern zwischen Gregorianik und Hochmittelalter statt. Bildende Künstler der Region ließen sich von der Vita Heimeradi inspirieren und zeigten einige Werke in einer aktuellen Wechselausstellung. Malereien tragen Titel wie „Der Narr in Christo“, „Des Pilgers Ziel ist nicht von dieser Welt“ oder „Der Hüter des Berges“. Der Anklang in Wort und Bild an den heiligen Heimrad ist offenkundig. Und eine Skulptur zeigt einen „vitentreuen“ Heimrad, der auch sein äußeres Erscheinungsbild thematisiert.

Das Klostermuseum Burghasungen zeigt auch eine zeitgenössische Heimrad-Darstellung. | Bild: Stefan Blanz

Festgottesdienst auf der Waldbühne

Unter Mitwirkung der Meßkircher Delegation fand am Sonntag ein Festgottesdienst an der Waldbühne statt. Dem Altar gegenüber hing ein großes Plakat mit einem Heimrad-Zitat, wie es in seiner Vita überliefert ist und das auch ins Halleluja der Messe eingebunden wurde: „Gebt dem Streben nach Gott Vorrang vor allem Anderen! Der Herr sorgt für Euch, denn die Quelle des Göttlichen Erbarmens kann niemals ausgeschöpft werden.“ Weihbischof Karlheinz Diez nannte Heimrad einen „Pilgerheiligen, dessen Radikalität heute wahrscheinlich niemand mehr leisten kann“.

Heimrads Vorbild bestehe nicht zuletzt darin, Christus in den Bedürftigen zu erkennen. In seiner Predigt nahm Diez deshalb Bezug auf die Not von Flüchtlingen, „für deren Einsatz letztlich Regierungspräsident Walter Lübke durch den brutalen Mord sein Leben lassen musste“.

Gegenbesuch im Herbst erwartet

Abschluss des Pontifikalamtes war eine Prozession durch den Wald, die mit der selten praktizierten Allerheiligen-Litanei begangen wurde, die nahtlos in den Festbetrieb mündete, bis die Meßkircher sich auf den Heimweg machten. Der Gegenbesuch in Meßkirch wird im Herbst erwartet.