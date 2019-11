Meßkirch – Die Schlossweihnacht am ersten Adventswochenende steht vor der Tür. Am Samstag, 30.¦November ab 15 Uhr, und Sonntag, 1.¦Dezember ab 11 Uhr, laden Künstler, Kunsthandwerker und Händler ein zum weihnachtlichen Geschenkekauf, zum gemütlichen Schlendern im schönen Schloss-Ambiente und zum Genießen gastronomischer Leckereien. Für Liebhaber süßer Gaumenfreuden gibt es Weihnachtsgebäck und duftende Crêpes, wer es herzhaft mag, findet Grillwurst, warmen Seelen oder frisch zubereiteten Dinnete und Pizzen.

Die offizielle Eröffnung übernimmt am Samstag um 15 Uhr Bürgermeister Arne Zwick. Direkt im Anschluss tritt die WunderBunt AG unter der musikalischen Regie von Dirk Werner auf die Bühne und unterhält das Publikum mit feinster Popmusik unplugged. Ab 19 Uhr nimmt Tobias Conzelmann & Band die Besucher mit auf eine musikalische Reisemit Hits aus den 1960ern und 70ern bis heute. Neben bekannten Covers überzeugt Tobias Conzelmann auch als Songwriter mit eigenen, tiefgründigen Songs in deutscher Sprache.

Der Nikolaus kommt mit kleinen Geschenken

Am Sonntagnachmittag um 13.30 Uhr besucht der Nikolaus die Schlossweihnacht und hat für alle Kinder eine Kleinigkeit im Gepäck. Mit einem Mix aus Instrumentalstücken, eigenen Liedern und international bekannten Klassikern bringen von 14 bis 17 Uhr Antonio Siena und Heiko Duffner italienischen Charme und Wärme auf die Bühne.

Für Kinder: Kreativ-Angebote zum Mitmachen

Nicht nur an festlich geschmückten und stimmungsvoll beleuchteten Ständen können sich die Besucher erfreuen, sondern auch an der Krippe mit echten Tieren und lebensgroßen Krippenfiguren. Nicht fehlen dürfen die beliebten Feuerschalen, an denen man gemütlich Stockbrot grillen kann. Der Kindergarten Kunterbunt lädt alle Familien mit Kindern unter drei Jahren in die „Kleine Auszeit“ im Schlossinnenhof ein. Außerdem veranstaltet der Kindergarten im Seminarraum von Schloss Meßkirch an beiden Tagen ein Bilderbuchkino. Es richtet sich an Kinder von drei bis sieben Jahren und dauert pro Aufführung etwa eine halbe Stunde. Im Museumskeller können die kleinen Marktbesucher am Samstag von 15 bis 19 Uhr beim Krippenbau ihr handwerkliches Geschick unter Beweis stellen und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr im Maleratelier Malen und Kerzenziehen. Am Sonntag steht für Kinder ab 14 Uhr dass Basteln von Bücherigeln in der Bücherei im Herz-Jesu-Heim auf dem Programm.

Im Festsaal im Schloss wird der Kreutzer-Chor die Marktbesucher mit Kaffee und Kuchen verwöhnen. Das Café lädt zu einer süßen Pause vom Marktbummel sowie zum Aufwärmen ein. Auch die Museen im Schloss sind während der Schlossweihnacht geöffnet, am Samstag von 13 bis 20 Uhr und am Sonntag von 12 bis 18 Uhr. Die aktuelle Sonderausstellung „Die Welt als Narrenschiff“ präsentiert Werke der Künstler Lothar Rohrer und Monika Spiller-Hellerau.

Stöbern auf dem Bücherflohmarkt

In den Kellerräumen im Südflügel von Schloss Meßkirch werden am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr Bilder der Meßkircherin Ingeborg Geng und ihren Freunden der Waldburger Aquarell-Malgruppe ausgestellt. In der Katholischen Öffentlichen Bücherei findet eine Buchausstellung mit Flohmarkt statt. Geöffnet ist diese im kleinen Saal des Herz-Jesu-Heimes am Samstag von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. An beiden Tagen bietet das Bücherei-Team Kaffee und Kuchen an.