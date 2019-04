Die traditionelle Regio-Messe, die von den beiden Gewerbe- und Handelsvereinen von Meßkirch und Leibertingen ausgerichtet wird, findet am Samstag, 6. April, und am Sonntag, 7. April, in Meßkirch statt. Neben den Themen Bauen und Wohnen sowie Energie und Einrichten, die sich in den vergangenen Jahren bewährt haben, wird in diesem Jahr am Messe-Samstag ein besonderer Schwerpunkt auf das Thema Ausbildung gelegt. Diesen Schwerpunkt sehen die Veranstalter auch als einen Beitrag, den regionalen Unternehmen bei der Nachwuchssuche behilflich zu sein. Unter den knapp 40 Firmen und Institutionen, die sich am 6. April während der Regio-Messe präsentieren, hat das Gros seinen Sitz in Meßkirch oder einer der umliegenden Gemeinden. Die Gewerbeschau wird alle zwei Jahre ausgerichtet. Neu ist in diesem Jahr eine Agrartechnik-Sonderschau. Die Regio-Messe gilt als größte Leistungs- und Wirtschaftsschau im Kreis Sigmaringen.

Neben der Volksbank und der Sparkasse, die angehende Bankkaufleute suchen, wird beispielsweise die Meßkircher Druckerei Schönebeck am Messe-Samstag das Berufsbild des Mediengestalters vorstellen. Angehende Zimmerer und Bürokaufleute sind die Zielgruppe des Meßkircher Holzbauunternehmens Alber. Die Bix Lackierungen GmbH wirbt für die Ausbildung zum Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik, aber auch für das Duale Studium zum Wirtschaftsingenieur. Daneben informierte das Meßkircher Unternehmen Fliesen Schwarz über die Ausbildung zum Fliesen-, Platten und Mosaikleger und Kuno Irßlinger Nutzfahrzeugservice stellt die Ausbildung zum Kraftfahrzeug-Mechatroniker (Schwerpunkt Nutzfahrzeugtechnik) vor. Um das Berufsbild des Anlagenmechanikers geht es an den Ständen von Riester Haustechnik wie der Nabenhauer GmbH, um nur einige weitere Beispiele zu nennen. Fast alle Unternehmen bieten Praktikumsplätze an. „Interessierte Schüler und deren Eltern können sich über Berufsbilder, Karrierechancen, Ausbildungsplätze, Praktika und Studienangebote informieren. Die neu geschaffene Ausbildungsplattform bietet die Möglichkeit, potenzielle Arbeitgeber näher kennenzulernen und im persönlichen Gespräch mit Ausbildern, Unternehmern und Auszubildenden mehr über die jeweiligen Anforderungen und Chancen auf dem regionalen Arbeitsmarkt zu erfahren“, sind Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick und sein Leibertinger Amtskollege Armin Reitze vom neuen Schwerpunkt der Regio-Messe überzeugt.

„Den Gewerbevereinen aus Leibertingen und Meßkirch sowie Josef Greiter als Messeveranstalter ist es wieder gelungen, mit weit mehr als 100 Ausstellern eine Vielzahl an unterschiedlichen Gewerken und Branchen für die Regio-Messe zu gewinnen“, so Bruno Willusch, Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins Leibertingen, und Heimo Sauter, Vorsitzender der Gewerbe- und Handelsvereinigung Meßkirch.

Grundstein wurde 1999 gelegt

Der Grundstein zur Regio-Messe wurde 1999 gelegt. Zur Jahreswende 1997/98 hatte der Medizingerätehersteller Almo sein Zweigwerk in Leibertingen geschlossen. Dem damaligen Leibertinger Bürgermeister Heinrich Güntner gelang es, das örtliche Gewerbe für eine Gewerbeschau in der leerstehenden Fabrikationsanlage von Almo zu gewinnen. 1999 fand dort die erste Leibertinger Gewerbeschau mit mehr als 40 Ausstellern statt. Daraus erwuchs die heutige Regio-Messe, die nun alle zwei Jahre in und um die Meßkircher Stadthalle stattfindet.