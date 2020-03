Meßkirch vor 5 Stunden

Meßkircher Kolpingbühne muss kleinen finanziellen Verlust ihrer Freilichtaufführungen auffangen

Die auch technisch sehr aufwendige Produktion des Stücks „Es war einmal in Chicago“ verhinderte in der Spielzeit 2019 eine geplante schwarze Null. In einem Bilanzgespräch mit dem SÜDKURIER plauderten die beiden Spielleiter der Meßkircher Laienbühne, Thomas Schlude und Benedikt Herrmann, auch aus dem Nähkästchen.