100 Darsteller, ein beeindruckendes Bühnenbild und authentische Kostüme, so präsentierte sich das neue Stück der Kolpingbühne Meßkirch mit dem Titel „Es war einmal in Chicago“ bei der nahezu ausverkauften Premiere. Regisseur Benedikt Herrmann hatte eine großartige Inszenierung vor dem Meßkircher Schloss auf die Bühne gebracht. Das eigens für die Kolpingbühne geschriebene Stück und die Umsetzung durch die Theatertruppe begeisterten die Zuschauer auch bei der auf die Premiere folgenden zweiten Aufführung. Hier eine Auswahl an Impressionen.