Meßkirch – Was versteht man unter dem Begriff „Heimat“? Und ist das dann das Gleiche wie „Hoimed“, wie man in Mundart sagt? Für Lilo Braun, die „mit ihrem langen künstlerischen Rüssel quasi wie eine badische Trüffelsau durch den schwäbischen Humus pflügt, um für ihr Publikum die leckersten Brocken freizulegen“ (Helmut Seeger bei der Verleihung des Kreiskulturpreises an Braun) ist die Sache klar: „Heimat ist hochdeutsch und Hoimed ist anders“. „Anders“ war auf jeden Fall das Programm beim „Heimatabend“ im Schlosskeller. Brauns ehemaliger Kabarettkollege Seeger war ebenso mit dabei wie die Fasnetsgrößen Manne Haug und Holger Schank.

Begriffe in ihren historischen Konsens stellte Kulturwissenschaftler Armin Heim und für Musik sorgen die drei Späths aus Bichtlingen und Andi Musen vom Improtheater „Spieltrieb“ aus Sigmaringen. Ein ehemaliger Bürgermeister (Heinrich Günthner), ein ehemaliger Gymnasiallehrer (Werner Fischer) und eine ehemalige Dorfschullehrerin (Irmgard Ehjeij) beleuchteten die Heimat auf ihre eigene Weise. Etwas aus dem Rahmen fiel der Animationsfilm von Carola Riester. Das Wort „Kindesmissbrauch“ wurde zwar nie ausgesprochen, doch es war das, was auch die dunklen Schatten der Heimat aufzeigte. Kein Humor, sondern verursachte Betroffenheit. Doch auch so etwas muss Platz haben. Denn Heimat ist mehr als Folkloristisches, als Mitklatschen und Mitsingen, mehr als die lustigen Kindererlebnisse der Frau vom nächsten Dorf. Und offensichtlich für manche Menschen auch eine Sache, mit der man sich auseinandersetzen möchte. Jedenfalls gab es keine Sitzplätze und kaum Stehplätze mehr, als Moderatorin Lilo Braun und Diane Kopp von der veranstaltenden Museumsgesellschaft den Abend eröffneten, der im Rahmen der „Kulturlandschaft des Jahres 2018 Obere Donau“ stattfand. Gekommen waren wohl auch solche Zuhörer, die „schon wissen, wen sie wählen wollen“, wie Kopp mit einem Augenzwinkern auf die gleichzeitig stattfindende Kandidatenvorstellung für die Bürgermeisterwahl feststellte.

Heimat und Liebe gefunden hat Irmgard Ehjeijs Ehemann in Rohrdorf. Als im Unterricht ein Bub fragte, wo der denn herkomme, da sagte die Lehrerin wahrheitsgemäß „aus Jerusalem“. Der Knirps konnte damit wenig anfangen. „Ist das weiter weg als Stockach?“ fragte er. Das war, als die Welt für viele Menschen in der Region noch kleiner war. Keine Globalisierung, dafür die Möglichkeit, mit dem Zug von Göggingen nach Meßkirch zu fahren, um dort Urlaub bei der Tante zu machen. Lilo Braun tat das als Kind, musste aber wegen akutem Heimweh bald wieder abgeholt werden. Wo ist Heinrich Günthner daheim? In Leibertingen, wo er Jahrzehnte lang Bürgermeister war? In Vilsingen oder Gammertingen, oder in der Provence, von der er immer wieder einen Hauch auf den Wochenmarkt in Meßkirch bringt? „Wenn über dir der Himmel aufgeht, dann ist auch in der Fremde Heimat“, zitierte er einen intelligenten Menschen. Ganz anders Andi Musen, den man sonst als Theatermann kennt. Er präsentierte mit Kistengitarre und Gitarrenriffs nach Deep-Purple-Art eine rockige Heimatinterpretation. Heimat sei ein Gefühl, stellte er fest. Ein explosives Gefühl. Manne Haug (Braun: „Der Seckel hot mi nia gfroget, ob i Narramutter werre will“) berichtete von der Sattlerwerkstatt des Vaters, als die Menschen um das tägliche Überleben kämpften und vom ersten Einsatz eines Bolzenschussapparates bei der Hausschlachtung. Für manchen älteren Zuhörer war das oft ein Gang in die eigene Kindheit. Allerdings darf bezweifelt werden, ob Haugs Sau heutzutage wirklich als „bio“ durchgehen würde.

Werner Fischer ist eigentlich Bolivianer. Wegen des Ausbruchs des 2. Weltkriegs wurde ein Besuch in Deutschland zum Dauerzustand. Er musste bleiben und ist heute aus Meßkirch kaum wegzudenken. Aber: „Die Spezies der Meßkircher stirbt aus“, hat er festgesellt. Schließlich gebe es hier kein Krankenhaus mehr. Vermutlich ist dann Holger Schank auch kein richtiger Meßkircher, was er vehement bestreiten wird. Er schaut den Leuten auf den Mund und das Ergebnis sind Sprüche wie „Liaber a Blooder am Fuß, als a Blooder am Arm“. Will meinen: „Lieber eine Blase am Fuß als eine dümmliche Frau am Arm“. Armin Heim hat erkannt: „Man muss sich Heimat erarbeiten.“ Und: „Keiner kennt den Ort, nur weil er hier geboren ist.“ Die drei Herren Späth aus Bichtlingen kennen vielleicht auch nicht alles, aber sie können singen. Das war echt prima. Mit Helmut Seeger aus Hausen a. A., der von seiner Kindheit mit Kartoffelernten in der ihm eigenen, leicht schrulligen, aber gedanklich hoch effizienten Art berichtete, endete ein super Programm. „Des hommer auch wella“, sagt Lilo Braun.

