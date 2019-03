Meßkirch – Am Fasnets-Montag um 13.30 Uhr ist es soweit: Die Katzenzunft Meßkirch erlebt wieder ihren Höhepunkt. 3000 Hästräger aus über 60 Teilnehmergruppen nehmen die Innenstadt in Besitz. Viele Gruppenstammen aus der Region und sie alle hoffen, dass viele närrische Zuschauer die Straßenränder säumen werden.

Der Umzug schlängelt sich auf der gleichen Route wie im Vorjahr durch die Straßen. Nach dem Start in der Stockacher Straße geht es die Hauptstraße hinunter zum Stachus. Anschließend zieht der närrische Lindwurm über die Grabenbachstraße zur Conradin-Kreutzer-Straße und findet sein gewohntes Ende an der Stadthalle. Ein flüssigerer Umzugsablauf, den sich die Veranstalter um Umzugsorganisator Bernhard Tscholl mit dieser Streckenführung versprochen haben, sei so gewährleistet.

Ziegen aus Philippsburg

Einige Narrengesellschaften, die schon seit längerem nicht mehr den Weg nach Meßkirch gefunden hatten, geben sich 2019 wieder die Ehre. Die Ditzelede aus Mengen, die Katzen-Narrenzunft Nibelgau aus Leutkirch und die Plätzlerzunft aus Weingarten werden den diesjährigen Narrensprung begleiten. Die rot-weißen Plätzler stellen wohl eine der größten Abordnungen. Die weiteste Anreise nehmen die Ziegen der Philippsburger Geese auf sich, berichtet Tscholl. Zusammen mit einer Bläsergruppe aus Hitzkofen setzt die Reitervereinigung Wald-Ruhestetten die ersten närrischen Akzente des Narrensprungs.

Narreneltern in Kutsche dabei

Damit auf den Umzugswegen die gute Stimmung nie versiegt, sorgen rund 20 Guggenmusiken, Musikkapellen, Fanfarenzüge und Lumpenkapellen für Stimmung. Sie werden nach jeder dritten Fasnetsgruppe ihren Auftritt haben. Die heimische Katzenzunft mit ihren verschiedenen Gruppen teilt sich auf. Zunächst begrüßen die Narreneltern die Umzugsgäste entlang der Straße. Als kleine Hommage an den Nachwuchs darf wieder ein Kind die Narreneltern in deren Kutsche begleiten. Wer diesen Ehrenplatz einnehmen darf, wird am Samstag beim Kinderball in der Stadthalle verlost.

Den krönenden Abschluss des Umzugs bildet die Katzenzunft mit der Stadtkapelle. Es sind drei Moderationspunkte am Adlerplatz, an der Schreibwarenhandlung Schönebeck und beim Rathaus vorgesehen. Die Ansagen am Rathaus übernimmt Martin Birk. So erfahren die Umzugsbesucher allerlei Wichtiges und Närrisches nebst den obligatorischen Narrenrufen der Teilnehmergruppen.