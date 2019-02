Für die Meßkircher CDU kommen die Kommunalwahlen am 26. Mai einem Generationenwechsel gleich. Denn fünf Mitglieder der bisher zehnköpfigen Fraktion des Stadtrats werden bei diesem Urnengang nicht mehr um einen Sitz im Gemeinderat kandidieren. Nach der Wahl muss die Fraktion auf alle Fälle eine neue Chefin beziehungsweise einen neuen Chef suchen, denn auch Christa Golz wird nicht mehr kandidieren. Neben ihr treten Karlheinz Thoma, Jürgen Fecht, Armin Gmeiner und Ewald Guggemos in diesem Jahr von der kommunalpolitischen Bühne ab. Dies gab Christa Golz, die auch Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes ist, anlässlich der Nominierungsversammlung am Donnerstagabend im Hotel „Adler – Alte Post“ bekannt. Die scheidende Fraktionschefin gab als Ziel aus, dass nach den Wahlen im Mai die CDU in der bekannten Stärke im Stadtrat vertreten sein möge. Die CDU-Fraktion verfügt mit zehn Sitzen über die beherrschende Mehrheit im Gemeinderat. Die Freien Wähler verfügen zurzeit über fünf Sitze, und die SPD-Fraktion hat drei Sitze. Nach dem jüngsten Beschluss des Gemeinderats wird es bei den insgesamt 18 Sitzen bleiben. Dementsprechend planen die Parteien, die bei der Kommunalwahl antreten, möglichst mit 18 Kandidatinnen und Kandidaten. Denn so ist eine größtmögliche Ausbeute an Stimmen möglich.

Gut in Vereinen vernetzt

Es sei gelungen, genügend Kandidaten zu finden, um die CDU-Liste für die Wahl füllen zu können. Nur für den Ortsteil Langenhart sei es nicht gelungen jemanden zu finden, der sich als CDU-Kandidat hätte aufstellen wollen. Die Bemühungen von Manfred Amann seien leider nicht von Erfolg gekrönt gewesen, sagte Golz. Doch angesichts des Profils der 13 Männer und vier Frauen, die für die CDU in den Gemeinderat einziehen wollen, ist ihr nicht bang, dass ein ähnlich gutes Ergebnis wie bei den Kommunalwahlen vor fünf Jahren möglich sei. Sie wies auf die teilweise sehr gute Vernetzung der Kandidaten mit der Meßkircher Vereinswelt hin. So gibt es Verbindungen in den Turn- und den Sportverein, in die Kolpingfamilie wie in den Firlefanzclub. In zwei Fällen wird der kommunalpolitische Staffelstab in den Familien weitergeben. Diplomingenieur Christian Ott ist der Schwiegersohn von Christa Golz. Er sagte in seiner kurzen Vorstellungsrede, dass er bereits vor fünf Jahren gefragt worden sei, sich um ein CDU-Mandat im Stadtrat zu bewerben. Doch damals hätte es beruflich nicht gepasst, jetzt dagegen sei der richtige Zeitpunkt. Und statt seines Vater Karlheinz Thoma will jetzt dessen 31-jähriger Sohn Dominik in den Stadtrat einziehen.

Für die Platzierung der Namen der 17 Kandidatinnen und Kandidaten auf der CDU-Liste setzte Christa Golz auf das Losprinzip, sprich der Listenplatz wurde per Los entschieden. Und so landete Iwona Berg auf dem ersten Listenplatz, während die kommunalpolitisch bereits erfahrene Insa Bix auf dem letzten Platz der Stadtliste landete – siehe untenstehenden Text. Bei einer geheimen Wahl hatten sich die 24 anwesenden CDU-Mitglieder für alle vorgeschlagenen Männer und Frauen ausgesprochen.

Inhaltlich zog sich durch die kurze Vorstellungsrunde der Kandidatinnen und Kandidaten der Wunsch, Meßkirch als Stadt noch attraktiver zu gestalten. Und auch über Parteigrenzen hinweg die besten Kompromisse für die weitere Entwicklung der Kommune zu erreichen. Aufgegriffen wurde auch der jüngste Vorstoß von CDU-Fraktionschefin Christa Golz, dass sich die Stadtverwaltung um eine gute Versorgung mit Ärzten kümmern müsse. Iwona Berg schilderte, dass sie mit ihren Kindern zu einem Kinderarzt nach Überlingen fahre.

Einig waren sich die Kandidatinnen und Kandidaten auch, dass die Stadt auf einem guten Weg sei, es aber noch einige Herausforderungen zu bewältigen gebe. Thomas Schlude erinnerte in diesem Zusammenhang an die Idee von Bürgermeister Arne Zwick, der die Bahnstrecke der Ablachtalbahn wieder für einen Personentransport öffnen möchte. Dies sei ein möglicher Baustein, den Öffentlichen Personennahverkehr sinnvoll auszubauen, sagte Schlude. Und ein Bahnanschluss könnte es für Menschen attraktiver machen, beispielsweise in Stockach zu arbeiten und in Meßkirch günstig zu wohnen. Von den Qualitäten Meßkirchs wie etwa dem vorhandenen Angebot aller Schularten war die Kandidatenschar überzeugt. Teilweise müssten diese Qualitäten aber auch noch besser nach außen getragen werden. Und es gab den Tenor, dass die Innenstadt noch attraktiver gestaltet werden sollte.