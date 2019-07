von Michael Schnurr michael.schnurr@suedkurier.de

Am Wochenende ist es wieder so weit. Das Stadtfest in Meßkirch lädt von Samstag, 13. Juli, bis Montag 15. Juli, zum bunten Treiben in die Gassen der Stadt ein. Vereine, Gastronomie und die Gemeinde bieten an drei Tagen ihren Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen und Freunden Meßkirchs in der Stadt zahlreiche Veranstaltungen an drei Spielorten. „Wir wollen durch das gemütliche Zusammensein das Gemeinwesen in der Stadt fördern“, sagt Kerstin Diehm, Leiterin der Tourist-Information von Meßkirch. Für die frisch gebackene Touristik-Chefin ist es das erste Stadtfest, das sie mit ihren Kolleginnen organisiert. „Ich bin schon mächtig gespannt und freue mich riesig auf die drei Tage“, sagt sie im SÜDKURIER-Gespräch.

Beim Stadtfest des vergangenen Jahres sorgten viele Kinder mit ihren leuchtenden Luftballons für eine besondere Stimmung in den Abendstunden. | Bild: Günther Brender

Das Stadtfest wird in diesem Jahr um 13 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Arne Zwick auf der Bühne am Saumarkt seinen Anfang nehmen, musikalisch umrahmt durch die Jugendkapelle. Die Teilnehmer des Stadtlaufes, dem Herzstück des Stadtfestes, können dem Fassanstich zwar beiwohnen, für das sportliche Event werden sie aber wohl besser auf ein Bier verzichten. Der Stadtlauf, zu dem der TV Meßkirch wieder zahlreiche Teilnehmer aller Altersklassen erwartet, startet um 14.30 Uhr vom Rathaus aus (Start und Ziel) mit dem Jugendlauf (Jahrgang 2002-2012) über eine Distanz von 1,5 Kilometer (zwei Runden). Der Wettlauf führt durch die Innenstadt und durchquert dabei den Festbereich. Es schließen sich der Hobby-Lauf für Jedermann über drei Kilometer (4 Runden; Start 14.45 Uhr) an und der Volksbank-Staffellauf um 15.15 Uhr mit Vierer-Mannschaften, die vier mal eine Runde laufen werden. Nach dem Bambini-Lauf (400 Meter; Jahrgang 2013 und jünger) um 16 Uhr fällt um 16.15 Uhr der Startschuss zum Hauptlauf über zehn Runden oder 7,5 Kilometer. Siegerehrung um 18.30 Uhr auf der Bühne vor dem Rathaus geehrt.

Ein nostalgisches Kinderkarussel rundete 2018 das tolle Angebot für die kleinen Besucher ab. Der kleine David winkt von einem Oldtimer. | Bild: Günther Brender

Natürlich ist das Stadtfest vielmehr als nur ein Stadtlauf. Gleich drei Bühnen sind an den Festtagen aufgebaut. Am Saumarkt werden die Kinder vom Schlosskindergarten (13.45 Uhr) und vom Kindergarten Kunterbunt (14 Uhr) ihre Auftritte haben. Abends spielen hier die Bands „Ohrange“ (19.30 Uhr) und „Cross Age“ (22 Uhr). Der Sonntag bietet mit Auftritten des Fanfarenzuges (11 Uhr), einer Jiu-Jitsu-Vorführung (11.30 Uhr) und mehreren über den Tag verteilten Tanzaufführungen sowie Auftritten der Jagdhornbläser (12.30 Uhr) und der Kindergärten St. Raphael (12 Uhr) und des Kindergarten Sterntaler (14.30 Uhr) einen bunten Reigen an Darbietungen. Auf der Bühne vor dem Rathaus wird am Samstag nach der Siegerehrung um 20.30 Uhr die Gruppe „Tschäss Bräss“ auftreten. Ein zweites Konzert ist für Sonntag um 11 Uhr angesetzt, danach folgt eine Jonglage-Show mit Dirk Bastian um 15 und um 16 Uhr. Auf der Bühne der Stadtkapelle tritt Samstag um 18 Uhr die Stadtkapelle Tengen auf gefolgt vom Duo Reinhold Strehl & Peter Maucher (20.30 Uhr). Sonntag spielen dort der Musikverein Inneringen (11 Uhr), der Musikverein Rohrdorf (14 Uhr) und der Musikverein Benzingen(17 Uhr). Den Feierabendhock am Montag gestaltet die Musikkapelle Wasser ab 18 Uhr. Ebenfalls am Montag laden Stadtkapelle Meßkirch und der Grüne Baum zum Feierabendhock in den Grünen Baum ein (ab 17 Uhr). Ein Flohmarkt rundet Samstag und Sonntag das Festprogramm ab.