von Manfred Dieterle-Jöchle

Rund 300 Menschen aus dem Einzugsbereich der Lokalredaktion haben sich an der Umfrage beteiligt. Das heißt, Rückmeldungen bekamen wir zu den neun von uns gestellten Fragen aus Meßkirch wie auch aus den Nachbargemeinden Sauldorf und Leibertingen sowie vom Heuberg. Uns hat sehr gefreut, dass es eine große Zahl an Teilnehmern nicht dabei beließ, nur unsere Fragen zu beantworten. Viele nutzten die Möglichkeit, zusätzliche Kommentare geben zu können. Wir haben alle aufmerksam gelesen.

Dass die Kritik immer konstruktiv war, hat uns sehr gefreut. Wir werden alle diese Rückmeldungen redaktionsintern nochmals reflektieren. Beispielsweise wurde der Wunsch formuliert, mehr aus Nachbargemeinden zu erfahren. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass Nachrichten aus dem unmittelbaren Nahfeld hoch im Kurs stehen. Und eine äußerst positive Nachricht an die Redaktion gab es auch: „Toll fand ich in der Vergangenheit auch, wenn der SÜDKURIER Podiumsdiskussionen organisiert hat.“

Ärztliche Versorgung großes Thema

Die Botschaft der Leserinnen und Leser an die Meßkircher Lokalredaktion ist klar. Auf die Frage, ob sie es für wichtig erachten, dass die Gemeinden Anreize schaffen, dass sich Hausärzte niederlassen, gab es eine fast 100-prozentige Zustimmung. Damit bestätigten die Ergebnisse der großen SÜDKURIER-Umfrage nachhaltig den bisherigen Kurs der Lokalredaktion, die dieses gesundheitspolitische Thema in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgegriffen hat. Die Rückmeldungen zu dieser Frage der Umfrage verstehen wir als Auftrag, an dem Thema weiter intensiv dran zu bleiben.

Einzelne Teilnehmer unserer Umfrage gaben uns noch weitere Hinweise, wo sie in Sachen ärztlicher Versorgung der Schuh drückt: So wurde zum Beispiel gefordert, dass es dauerhaft einen Kinderarzt in Meßkirch gibt, und nicht nur wenige Stunden wie bisher. Auch gibt es beispielsweise den Wunsch nach einer gynäkologischen Praxis.

Rathaus und Gemeinderat sind wichtige Themen

Sehr hoch war auch die Zustimmung unter den Teilnehmern, dass der SÜDKURIER über Entscheidungen der Gemeinderäte berichtete. Was wir auch in Zukunft weiter tun werden.

Verkehr ein großes Thema

Unter den individuellen Rückmeldungen der Teilnehmer der Umfrage findet sich eine große Zahl, die sich mit dem öffentlichen Nahverkehr auseinandersetzt. Genannt wurde beispielsweise, dass die Verkehrsanbindung der Heuberg-Gemeinden mit Rufbussen verbessert werden könnte. Und es wurde beklagt, dass die Busverbindungen zwischen Wald und Rast nicht gut genug seien. „Wir wohnen in Leibertingen und da ist die Verbindung nach Meßkirch außerhalb der Schulzeit eher schlecht“, lautet ein anderer Beitrag.

Mehrfach wurde auch über die Frage 3 hinaus der Verkehr thematisiert. Für die Grabenbachstraße in Meßkirch wurde etwa ein Tempolimit gewünscht oder dass der Verkehr völlig aus der Hauptstraße verbannt wird. Und es gab Hinweise, wo Radwege geschaffen oder verbessert werden sollten. Sorgen bereitet offensichtlich auch die Entwicklung in kleineren Orten. Tante-Emma-Läden sollten gefördert werden und Banken und Geschäfte in kleineren Ortsteilen erhalten werden, wurde uns mitgeteilt.

An dieser Stelle möchte ich mich stellvertretend für die Meßkircher Lokalredaktion für die Teilnahme bedanken. Die große Zahl an zusätzlichen Bemerkungen hat uns angenehm überrascht. Ich wünsche viel Spaß beim Studieren der Zahlen.

Jetzt mitreden 2600 Leser beteiligen sich bei SÜDKURIER-Umfrage „Jetzt mitreden“: Warum wir Ihre Themen zu unseren machen Das könnte Sie auch interessieren

Weitere Ergebnisse der Umfrage

Die Aktion „Jetzt mitreden“