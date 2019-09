von Sandra Häusler

In die Zeit der Karolinger, ins neunte Jahrhundert, tauchten die Teilnehmer der Kindererlebnisführung auf der Klosterstadtbaustelle Campus Galli ein. Gästeführerin Ulrike Ehinger stellte den St. Galler Klosterplan vor: „Das ist eine große Anlage, die wir hier bauen wollen und das braucht ganz viel Zeit.“ Zu diesem Zweck seien auf dem Gelände bereits viele Werkstätten und Gebäude errichtet worden.

Gästeführerin Sonja Fecht erklärt den Teilnehmern die Sonnenuhr. Bilder: Sandra Häusler | Bild: Sandra Häusler

Bekanntschaft mit der „Spinne am Stiel“

Zusammen mit Gästeführerin Sonja Fecht leitete Ulrike Ehinger die 15-köpfige Gruppe an. Bei einem anderthalbstündigen Rundgang machten die Kinder Bekanntschaft mit einer „Spinne am Stiel“, der Samenkapsel der Ackerringelblume, die dort angebaut wird und aussieht wie eine Spinne.

Im frühen Mittelalter dienten Holz und Stein als Baumaterial. Etwa 1500 Schindeln benötigt man zum Abdecken des vergleichsweise kleinen Dachs einer Handwerkerhütte. Dann hieß es selbst Hand anlegen. Wie wurde damals Feuer entzündet? Mit dem mittelalterliche „Feuerzeug“, einem Feuerstahl und einer Steinkante. Bei Max klappte das sehr schnell und Fynn-Jakob gelang es, den Funken auf ein verkohltes Leinenstoffstück „überspringen“ zu lassen und mit Unterstützung von Ulrike Ehinger ein Feuer zu entzünden.

Annelucie, Malou, Nina, Marlene und Ina (von links) gewinnen Samen von den getrockneten Leindotterstängeln. | Bild: Sandra Häusler

Wann darf man schon mal so richtig mit Matsch werfen?

Später hieß es: „Ärmel hochkrempeln“: In der Museumspädagogik bat der Handwerker und Archäologe Hans Lässig die Gruppe um Unterstützung. Zur Verbesserung des Lehmbackofens war eine Isolierschicht aus Lehm und Stroh aufgetragen worden und wurde nun verputzt. Bereits am Vortag hatte ihn dabei eine Gruppe jüngerer Kinder im Rahmen der Kindererlebnisführung unterstützt. Ein Teil der Gruppe vermengte Lehm, Sand, Strohhäcksel und Wasser mit den Händen. Zunächst noch etwas zögerlich, doch im Lauf der Mitmachaktion warfen die Kinder den Lehmputz mutiger an. Wann darf man schon mal so richtig mit Matsch werfen? Andere halfen Lehmabbau und transportierten ihn zur Museumspädagogik. Mit einer Holzscheibe und einem Wollschwamm rieb Lässig den Putz glatt und verschloss ferner die entstehenden Trockenrisse. Eine Gruppe gewann aus Leindotter Samen für die Produktion von Leindotteröl für Öllampen.

Handwerker und Archäologe Hans Lässig (links) reibt den Lehmputz glatt, den die Teilnehmer der Erlebniskinderführung, Sopie und Robin, anwerfen. | Bild: Sandra Häusler

