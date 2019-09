von Krl Mägerle

Langenhart hat nun doch einen Ortsvorsteher. Aus dem neu gewählten Gremium hatte sich bei der Verpflichtung im Juli niemand gefunden, der sich als Ortsvorsteher oder Ortsvorsteherin zur Wahl stellen wollte. Auch Elvira Reichert, die bisherige Ortsvorsteherin, sah von einer Wiederwahl aus beruflichen Gründen ab.

Martin Amann erklärt sich für das Ehrenamt bereit

Nun fand sich ein Kandidat aus den Reihen der Einwohner: Martin Amann erklärte sich für das Ehrenamt bereit und wurde bei der vergangenen Sitzung unter Aufsicht von Bürgermeisterstellvertreterin Insa Bix und Hauptamtsleiter Matthias Henle in einer offenen Abstimmung vorgeschlagen und vom Ortschaftsrat einstimmig gewählt. Insa Bix beglückwünschte ihn und nahm die Verpflichtung des neuen Ortsvorstehers vor. Sie erinnerte an die Aufgabe eines Ortsvorstehers als Bindeglied zwischen Ortschaftrats, Bürgern und Einwohnern der Kernstadt. Sie wünschte Amann und dem Ortschaftsrat eine weiterhin gute Verbindung und Zusammenarbeit. Bix lobte die gute Zusammenarbeit mit der bisherigen Ortsvorsteherin Elvira Reichert und ihr Engagement in den vergangenen Jahren. Zum Stellvertreter des Ortsvorstehers wurde Thomas Bücheler gewählt.