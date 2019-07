von Karl Mägerle

Wer könnte es besser rüberbringen als Manne Haug, der den Seniorenkreis Heudorf-Rohrdorf zu einem Nachmittag mit vielen Erinnerungen in die „Alte Molke“ eingeladen hatte? Rund 50 Gäste konnte Inge Stengele in dem alten Molkehäuschen begrüßen.

An den Wänden sind viele alte Bilder, die viel Beachtung fanden. | Bild: Karl Mägerle

Unzählige Bilder von Persönlichkeit des Dorfs, Familien, Vereinen oder auch besondere Schnappschüsse gab es zu sehen. Manne, wie Manne Haug in Rohrdorf kurz genannt wird, ist gerne zu Späßen aufgelegt, wofür er auch in der Fastnacht bei der Katzenzunft bekannt ist.

Immer wieder machte eine Serie von Großbildern aus längst vergangenen Zeiten ihre Runden bei den Besuchern und erinnerten an Menschen aus dem Dorf, aus der Schulzeit, die ersten Fastnachtsauftritte, Hochzeiten und Musikfeste oder als in den 70er und 80er Jahren der Sängerball im Dorf im Unterhaltungswert ganz oben stand. Unterbrochen immer wieder von G‘schichtle und Erzählungen, die Manne Haug über die Jahre hinweg festgehalten hatte oder ihm spontan einfielen.

Geschichten aus der Fastnacht

Und dies waren an diesem heiteren Nachmittag bei Kaffee und Kuchen einige, die er in seiner humorvollen Art zu erzählen wusste. So blieb neben Geschichten aus der Fastnacht die erste große so Manfred Haug nach Ulm nicht unerwähnt, als die Frauen aus Rohrdorf mit dem Koffer dabei waren.

Mit vielen Auskünften konnte Manne Haug (Mitte) seine Gäste unterhalten. | Bild: Karl Mägerle

Sie hatten nach vornehmer Art ihre Abendgarderobe darin, kamen wohl nach dem Umkleiden etwas zu spät und mussten sich schließlich mit viel Aufsehen durch die Reihen an ihre Plätze zwängen.

Er war gefragt an diesem Nachmittag in der „Alten Molke“. Manne Haug (Mitte) weiß allerhand über die alten Bilder. | Bild: Karl Mägerle

Er regte die Senioren zudem an, selbst solche Begebenheiten von früher zu notieren, um diese für eine Erinnerungslektüre zusammenzufassen. Ein Wunsch war noch offen: Die Senioren wollten die große Gartenanlage des Hauses Haug besichtigen. „Dafür ist meine Frau Andrea zuständig“, so Manfred Haug.

Auch die große Gartenanlage, die hauptsächlich von Ehefrau Andrea Haug (links) gepflegt wird, war für die Senioren von großem Interesse. | Bild: Karl Mägerle

Der weitläufige Garten wird mit viel Arbeitseinsatz von ihr gepflegt, wie die Senioren erfuhren. Ein Erholungspark am Wochenende für die Familie Haug, dessen Besuch für die Senioren einen netter Abschluss dieses Nachmittags bildete.