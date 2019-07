Mit einen Schachtdeckel hat ein unbekannter Täter am Dienstag gegen 03.15 Uhr in der Museumstraße in Meßkirch die Scheibe eines Juweliergeschäfts eingeschlagen und aus der Schaufensterauslage Schmuck und Uhren im Wert von mehreren 100 Euro gestohlen. Die Polizei berichtet, dass er das Diebesgut in eine mitgeführte weiße Sporttasche steckte und zu Fuß in Richtung Fußgängerzone/Hauptstraße geflüchtet sei. Ein Zeuge, der die Tat beobachtet hatte, informierte die Polizei und beschrieb den Täter als männliche, schwarz gekleidete Person, die Handschuhe und eine weiße Sporttasche trug. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, den Polizeiposten Meßkirch, Telefon 0 75 75/28 38, zu informieren.