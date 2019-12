Die Tage zwischen Weihnachten und Neujahr sind eine besondere Zeit. Man nennt sie die Raunächte oder die Zwölf Nächte, mit denen die Menschen früher Magisches verbanden. Zwar feiert die Magie jener Zeit eine Renaissance, wie der Buchmarkt zeigt, doch wird die Nachweihnachtsphase im 21. Jahrhundert hauptsächlich für Besuche, Urlaube oder zum Ausruhen genutzt. Es gibt Menschen, die sich über die Entschleunigung freuen.

Andere hingegen beschleicht die Angst vor der Langeweile, wenn sie an die Tage denken, an denen manchmal die Uhr stillzustehen scheint. Für diese Menschen, aber nicht nur für diese bieten sich in Meßkirch und Umgebung etliche Veranstaltungen an, um die Freizeit abwechslungsreich zu gestalten, Gleichgesinnte zu treffen und mit anderen ins Gespräch zu kommen. Das Angebot an Kulturellem reicht von der Tex-Mex-Polka über klassische Musik bis zum Filmabend und Ausstellungen.

Beim Kurzfilmabend im Meßkircher Schlosskeller sind Arbeiten verschiedener Filmemacher zu sehen. Bild aus dem Animationsfilm „Compartments“.

Traditionell bietet die Altkatholische Gemeinde in der Liebfrauenkirche kurz nach Weihnachten einen Moment des Innehaltens an, nach dem die Gäste bei einem heißen Getränk die Gelegenheit zum gemütlichen Plausch haben. In diesem Jahr regen kleine Filmsequenzen und Texte zum Besinnen an. Die Spenden des Abends kommen der Restaurierung der historischen Schwarz-Orgel zugute.

Im Bereich Film gibt es einen weiteren außergewöhnlichen Höhepunkt im Schlosskeller, wo die Filmemacherin und ehemalige Schülerin des Martin-Heideg­ger-Gymnasiums, Alina Cyranek, einen eigenen Kurzfilm sowie Arbeiten von Kolleginnen und Kollegen zeigt. Sie lebt mittlerweile in Leipzig und überschreitet mit ihren Arbeiten die Grenzen zwischen Film und gestaltender Kunst, weshalb ihre Filme sowohl auf internationalen Filmfestivals als auch in Kunstausstellungen zu sehen sind.

Im feierlichen Ambiente der Klosterkirche in Beuron singt ein Projektchor mit renommierten Solisten das Weihnachts­oratorium von Johann Sebastian Bach. | Bild: Kloster Beuron

Festliche Konzerte gibt es in der Kirche St. Matthäus in Bichtlingen sowie in der Beuroner Abteikirche. Die Chorgemeinschaft Rast-Bichtlingen, die für ihre besonderen Aufführungen mit hoher Qualität bekannt ist, präsentiert das Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saëns, op. 12, für Soli, Chor und Orchester. Es handelt sich um das Werk, das der damals 23-jährige französische Komponist im Jahr 1858 schrieb. „Der unverwechselbare Charakter dieses Werks lässt die Weihnachtsgeschichte auf eine sehr innige und intime Weise in ein besonderes Ereignis rücken“, kündigt der Chor an. Das Orchester besteht aus zwölf Streichern, an der Harfe ist Angela Schlögl-Eggert aus Bad Saulgau und an der Orgel Bernard Sanders aus Tuttlingen. Die Schola „Gregoriana“ sowie Vokalsolisten singen neben dem Weihnachtsoratorium Gregorianische Gesänge zur Weihnachtszeit, Weihnachtslieder von John Rutter sowie eine Hymne von Josef Rheinberger.

Weihnachtsoratorium von Bach

In Beuron präsentiert ein Projektchor das berühmte Weihnachtsoratorium von Johann Sebastian Bach. Neben professionellen Solisten und einem Ensemble aus international renommierten Instrumentalisten werden mit Pater Sebastian Haas-Sigel OSB als Evangelist und Pater Landelin Fuß OSB an der Orgel auch Beuroner Mönche an dem Projekt mitwirken.

Die Band Hiss gehört am 26. Dezemberg zu Meßkirch wie Kerzen an den Weihnachtsbaum. | Bild: Isabell Michelberger

Das Weihnachts-Kontrastprogramm liefert wie jedes Jahr die Band Hiss im Schlosskeller. Ihre eigenen Kompositionen zwischen Balkan-Blues und Texas-Tango, Quetschen-Ska und Ethno-Swing gehören am Zweiten Weihnachtsfeiertag zu Meßkirch wie die Kerzen an den Weihnachtsbaum.

In der Galerie Wohlhüter in Leibertingen-Thalheim lässt sich bei jedem Wetter Kunst bestaunen, bei guten Wetter auch das Skulpturenfeld. | Bild: Galerie

Wer Kunst genießen möchte, der kann sich in der Galerie Wohlhüter einen Eindruck von den Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler verschaffen, welche die Galerie vertritt. In der Kreisgalerie mitten in der Ausstellung „Die Welt als Narren­schiff“ mit Arbeiten von Lothar Rohrer und Monika Spiller-Hellerau treffen sich Kulturschaffende und Fasnachter zu einem Galeriegespräch über die alltägliche und saisonale Narretei, bei dem sich das Publikum einbringen darf.

Die Termine

Donnerstag, 26. Dezember

Meßkirch, 20.30 Uhr, Schlosskeller: Hiss, „Südsee, Sehnsucht & Skorbut“. Eintritt: 16 Euro (14 Euro). Vorverkauf: Buchhandlung Schönebeck, Volksbank Meßkirch.

Samstag, 28. Dezember

Meßkirch, 18 Uhr, Liebfrauenkirche: „Augenblicke“, Texte und Filme, Eintritt: Spenden für die Orgel.

Samstag, 28. Dezember

Meßkirch, 20 Uhr, Schlosskeller: Kurzfilm-Abend mit Alina Cyranek. Eintritt: 12 Euro (10 Euro). Vorverkauf: Buchhandlung Schönebeck, Volksbank Meßkirch.

Sonntag, 29. Dezember

Sauldorf, 18 Uhr, Kirche St. Matthäus Bichtlingen: Weihnachtskonzert mit dem Weihnachtsoratorium von Camille Saint-Saens, op. 12, für Soli, Chor und Orchester mit der Schola „Gregoriana“, Vokalsolisten und Orchester; Leitung: Volker Nagel; Eintritt: 9 Euro, 11 Euro Abendkasse. Vorverkauf: Volksbank Meßkirch.

Samstag, 4. Januar

Beuron, 18 Uhr, Beuroner Abteikirche: Weihnachtsoratorium (Kantaten 1-3 und 6) von J.S. Bach, Leitung: Volker Timotheus Bals. Eintritt frei/Spenden gerne.

Sonntag, 5. Januar

Meßkirch, 15 Uhr, Kreisgalerie im Meßkircher Schloss: „Alltägliche und saisonale Narretei“, Galeriegespräch mit Hermann Brodmann, Armin Heim, Holger Schank, Monika Spiller-Hellerau und Edwin Ernst Weber.

Bis Sonntag, 12. Januar

Leibertingen, Galerie Wohlhüter, Leibertingen-Thalheim: Kollektiv­ausstellung „Ausgewählt“: Freitag 13–18 Uhr, Samstag 10–14 Uhr, Sonntag 11–16 Uhr und nach Vereinbarung.