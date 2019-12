Meßkirch (ebc) Der Kirchenchor Sankt Martin aus Meßkirch hatte am Samstagabend zu einem gemütlichen Beisammensein mit Liedern und Gedichten in die Liebfrauenkirche geladen. Den schönen alten Brauch, sich in der vorweihnachtlichen Zeit gemeinsam auf das Weihnachtsfest vorzubereiten, wollten die rund 30 Mitglieder des Chores mit Chorleiter Valeri Ivanov pflegen und hatten mit der Unterstützung der Ministrantinnen und Ministranten ein musikalisches und lyrisches Adventsprogramm zusammengestellt.

Eigens für den Samstagabend hatte sich außerdem ein zehnköpfiges Orchester aus jungen Mitgliedern des Kirchenchores gebildet, das unter der musikalischen Leitung von Johannes Weißhaupt für den passenden instrumentalen Rahmen der Veranstaltung sorgte. Mit der Filmmusik von Karel Svoboda aus dem Märchen „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“, das im winterlichen Fernsehprogramm nicht fehlen darf, begann das gut eine Stunde dauernde Zusammenkommen in der Liebfrauenkirche.

Der Kirchenchor Sankt Martin sang in der Liebfrauenkirche von Meßkirch. | Bild: Christl Eberlein

Danach stimmte der Chor das erste von insgesamt sechs vorbereiteten Liedern an. Aber der Gesang war nicht allein den Sängerinnen und Sängern des Kirchenchores vorbehalten. Auch die zahlreichen Besucher des Adventssingens waren zum Mitmachen aufgerufen. Im Kirchenraum erklangen daher mit vielen Stimmen und Orgelbegleitung unter anderem die Lieder „Macht hoch die Tür“, „Es kommt ein Schiff geladen“, „O Heiland, reiß die Himmel auf“ und Du lässt den Tag, oh Gott, nun enden“.

Abschluss mit Glühwein und Punsch

Für eine wunderbare vorweihnachtliche Atmosphäre sorgten auch mehrere passende Gedichte, wie Josef von Eichendorffs „Markt und Straßen stehen verlassen“ und „Es treibt der Wind im Winterwalde“ von Rainer Maria Rilke, die von Chormitgliedern vorgetragen wurden. Das Programm des Adventssingens stimmte alle Anwesenden besinnlich auf den dritten Advent ein. Und so verweilten im Anschluss noch viele Besucher vor der Liebfrauenkirche, wo die Ministrantengruppe gegen eine kleine Spende wärmenden Glühwein und Punsch zubereitet und leckeres Weihnachtsgebäck aufgebaut hatten.