Die Nachfrage nach Baugrund für Einfamilienhäuser ist in Meßkirch, Sauldorf und Leibertingen ungebrochen hoch. In den Kommunen gibt es deshalb vielfach Diskussionen, wie der Flächenverbrauch eingedämmt werden kann. In der Nachbargemeinde Neuhausen ob Eck gilt seit einigen Jahren ein Baulandstopp, das heißt, es werden keine Neubaugebiete mehr ausgewiesen. Wer bauen will, wird auf bereits erschlossene Bauplätze oder auf innerörtliche Baulücken verwiesen. Wie eine SÜDKURIER-Umfrage ergab, steht aber auch bei den drei Gemeinden der Verwaltungsgemeinschaft Meßkirch das Ziel, Baulücken zu füllen, im Vordergrund der örtlichen Strukturpolitik.

Bauherren müssen rund eine halbe Million Euro investieren

Wer sich aktuell mit Neubaugedanken trägt, muss tief in die Tasche greifen. Markus Herz von der Meßkircher Volksbank berichtet: "Für ein Einfamilienhaus muss heute ohne Grundstück mit Kosten von 400 000 bis 450 000 Euro gerechnet werden. Mit Grundstück sind es zwischen 500 000 und 530 000 Euro." Wer so viel Geld investiere, suche sich dann meistens einen Bauplatz in einem Neubaugebiet in möglichst guter Lage. Das bestätigt die Umfrage bei den vier Kommunalverwaltungen.

Wie die Kommunen mit Baulücken umgehen und wie viele kommunale Bauplätze derzeit zum Verkauf stehen

Meßkirch: In Meßkirch kann aktuell in allen Stadtteilen gebaut werden. Wie Bauamtsmitarbeiter Martin Stehmer sagt, werde derzeit in Dietershofen ein weiteres Neubaugebiet überplant. "Aktuell nutzbar, das heißt sofort bebaubar und bislang unverkauft sind 20 Bauplätze im Stadtgebiet." Für Meßkirch besonders wichtig sei die Innenstadtsanierung. Dazu gehöre, dass Baulücken aufgefüllt und marode Bausubstanz abgebrochen werde. Die Verwaltung bietet auf ihrer Homepage ein sogenanntes "Baulücken-Kataster" an. "Damit wollen wir verkaufswilligen Grundstücksbesitzern die Möglichkeit bieten, den oder die Bauplätze anzubieten." Das Interesse der privaten Grundbesitzer an einem Verkauf sei derzeit jedoch gering.

Marode Bausubstanz durch Neubauten zu ersetzen, wie hier in der Meßkircher Hauptstraße, ist wichtiger Bestandteil der Stadtentwicklung. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Neuhausen ob Eck: In der Gemeinde gilt seit Jahren ein Baulandstopp. Statt neue Baugebiete auszuweisen, gibt es ein kommunales Förderprogramm für Bauherren, die im Dorfbereich entweder neu bauen oder bestehende Gebäude sanieren. Nach Auskunft von Bürgermeister Hans-Jürgen Osswald wurden in den vergangenen zweieinhalb Jahren elf solcher Förderanträge mit einem Volumen von rund 200 000 Euro genehmigt. Ein weiterer Antrag sei derzeit in Bearbeitung. Trotz des Baulandstopps berichtet der Rathauschef: "Das klassische Einfamilienhausgrundstück mit einer Fläche von 500 bis 600 Quadratmetern wird nach wie vor am stärksten nachgefragt. Dies können und wollen wir aber derzeit – außer in Worndorf – nicht anbieten." Die bisherigen Erfahrungen mit dem Baustopp bringt Osswald so auf den Punkt: "Uns ist kein Neuhauser, Schwandorfer oder Worndorfer bekannt, der nicht in Neuhausen oder den Ortsteilen fündig geworden wäre – sei es mit einer Gebrauchtimmobilie oder einem Platz von privat, die es ja durchaus gibt." Konkret gibt es in Neuhausen neben den Flächen in privater Hand noch drei kommunale Bauplätze, so Osswald.

Leibertingen: Entspannter sieht es diesbezüglich in Leibertingen aus. Bürgermeister Armin Reitze berichtet von 30 kommunalen Bauplätze in allen vier Ortsteilen. Dazu kämen noch rund 50 Plätze von Privateigentümern. Für den Verkauf der kommunalen Grundstücke gibt es laut Armin Reitze nur eine Vorgabe: Sie müssen innerhalb einer Zwei-Jahres-Frist bebaut werden. Wie sein Neuhauser Amtskollege mache auch er die Erfahrung, dass "fast 100 Prozent der Interessenten von einem Einfamilienhaus auf einem klassischen Bauplatz in einem Neubaugebiet" ausgingen. Geringer sei in Leibertingen dagegen die Nachfrage nach innerörtlichen Baulücken. Auch am Umbau leer stehender Immobilien zu Wohnhäusern hätten Bauherren weniger Interesse. "Potenziell stünden sicher 50 entsprechende Wohneinheiten zur Verfügung. Aus den Erfahrungen der letzten Jahre sind pro Jahr Investitionen in zwei bis drei solcher Objekte zu erwarten", sagt Reitze. Für weitere Neubaugebiete stehe nach dem Flächennutzungsplan nur noch ein Areal im Ortsteil Altheim zur Verfügung.

Das mittelständische Bauhandwerk der Region hat nicht nur bei Baumaßnahmen auf der grünen Wiese viel zu tun: Auch innerorts, wie hier in Thalheim, entstehen Neubauten. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Sauldorf: In der Gemeinde sind ebenfalls noch kommunale Bauplätze zu bekommen, wie Manuela Beck von der Verwaltung erzählt: "In Rast sind es noch sieben Bauplätze, in Boll und Krumbach je zwei, und einer in Bichtlingen."

Die Nachfrage vieler Bauherren nach einem Ein- oder Zweifamilienhaus in einem Neubaugebiet, wie hier am Ortsrand von Rast, ist ungebrochen hoch. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Sauldorf habe ein großes Interesse daran, innerörtliche Baulücken aufzufüllen. Doch auch hier wünschten sich Bauherren meist ein Einfamilienhaus mit kleinem Garten, wie aus den Bauanträgen hervorgehe.