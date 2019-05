Frau Schelling, wie fühlt es sich an, das eigene Buch in den Händen zu halten?

Ich finde es noch immer unglaublich. Es ist ein Wunder, dass es geklappt hat.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Buch zu schreiben?

Ich trage den Gedanken fast 30 Jahre lang mit mir herum. Damals habe ich schon einen ersten Abriss geschrieben, dann kamen aber Beruf und Familie. Bereits als Jugendliche schrieb ich kleinere Geschichten und Gedichte, die habe ich aber leider alle weggeworfen. Das bereue ich heute sehr.

Ihr Roman „Berenike. Liebe schenkt Freiheit“, der im Verlag SCM Hänssler erschien, spielt in Rom im Jahr 92 nach Christus. Wie kamen Sie darauf?

Das antike Rom hat mich ebenfalls schon immer beschäftigt. Ich glaube, es lag ein gutes Stück an meinem ehemaligen Lateinlehrer Gunnar Mielke. Er hat damals mein Interesse für diese Zeit geweckt. Ich habe mir auch gerne Monumentalfilme angesehen. Das ist mein Traumthema. Das Religiöse ist ebenfalls ein wichtiger Punkt in meinem Buch. Ich bin Christin, insofern wird das immer ein Thema für mich sein. In meinem nächsten Buch, an dem ich bereits arbeite, steige ich noch tiefer in die Frage des Glaubens ein. Denn ich möchte etwas mitteilen.

Wovon handelt denn Ihr jetziger Roman?

Es geht um die Griechin Berenike, deren Vater bei einem Aufstand gegen die Römer ums Leben kommt. Sie wird daraufhin nach Rom verschleppt und als Sklavin verkauft. Dort kauft sie ein Witwer, der einen achtjährigen Sohn hat. Diesen unterrichtet sie, da sie lesen und schreiben kann. Sowohl der Witwer als auch Berenike kommen mit dem Glauben in Verbindung, entwickeln Zuneigung zueinander, die vielen Unwägbarkeiten unterworfen ist. Es geht um Sklaverei, Unfreiheit, Christenverfolgung, um das römische Recht und den damaligen Alltag.

Wie lange haben Sie daran gearbeitet?

Ich habe tatsächlich mit vielen großen Unterbrechungen fast 30 Jahre lang daran geschrieben. Ich bin eine Kreuz-und-Quer-Schreiberin. Ich gehe nicht chronologisch vor, sondern schreibe zuerst die Szenen, die mich gerade bewegen, denn die Szenen wollen gleich geschrieben werden. Dann gilt es, diese logisch miteinander zu verbinden.

Was ist das Mühsamste beim Schreiben und was das Schönste?

Am meisten Mühe macht das Recherchieren. Es ist viel Arbeit, alle Fakten historisch abzuklären. Doch toll ist es, was man in dieser Phase alles an Wissenswertem erfährt. Das Schreiben ist meine Leidenschaft, die mich ausfüllt. Auch in den Momenten, die anstrengend sind. Es ist schön, seiner Fantasie eine Form zu geben.

Wie gehen Sie dabei vor?

Eine Geschichte ist schnell gedacht. Ideen habe ich viele. Mit dem Schreiben kann ich die Geschichten manifestieren und gleichzeitig für mich verarbeiten. Doch der Weg an den Schreibtisch ist manchmal schwierig, da einiges andere natürlich noch zu erledigen ist. Setze ich mich jedoch nicht gleich hin, dann ist die Geschichte weg. Immer, wenn mir etwas einfällt, muss ich mir Notizen machen. Sogar wenn ich nachts aufwache und mir etwas eingefallen ist, notiere ich das sofort. Ich habe mich sogar nachts schon an den Computer gesetzt und geschrieben.

Sie schreiben unter ihrem Mädchennamen Ziegler. Warum das?

Der Drang zum Schreiben war schon früh in mir angelegt, schon als Renate Ziegler. Dieses Bedürfnis, mich in Literatur zu äußern, ist eng mit meinen ursprünglichen individuellen Fähigkeiten verbunden und nicht mit dem, was ich geworden bin.

Ihr neues Buch ist bereits in Arbeit.

Ja, ich bin schon fast am Schluss. Es ist eine Handlung, die an das erste Buch anschließt, aber unabhängig von diesem gelesen werden kann. Ein Kommentar auf Amazon zu meinem ersten Roman hat mich darauf gebracht. Da stand sinngemäß: Es wäre schön, wenn die Autorin uns noch einmal in die Zeit entführen würde. Also mache ich das jetzt.

Sind Sie auch bei Lesungen zu hören?

Ja, das hat einen besonderen Reiz.