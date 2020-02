Meßkirch vor 8 Stunden

Leckere Fasnetsspezialität: So entstehen die Meßkircher Katzenpfoten

Der Meßkircher Konditor- und Bäckermeister Bernhard Liebich backt in der Fasnetssaison seit 1998 Katzenpfoten, eine Fasnetsspezialität. Der SÜDKURIER war in der Backstube in Meßkirch zu Gast und hat ihm über die Schulter geschaut.