Stärkung der regionalen Wertschöpfung, Optimierung der bäuerlichen Selbstvermarktung und die Förderung der ökologischen Landwirtschaft sind wesentliche Ziele der Leader-Aktionsgruppe. Ganz auf dieser Linie liegen zwei neue Projekte, die von Leader begleitet und durchgeführt werden und auf den ersten Blick nichts miteinander zu tun haben.

Beuron Wie die EU Oberschwaben hilft Das könnte Sie auch interessieren

Die Aktionsgruppe „Oberschwaben„ mit Sitz in Sigmaringen unterstützt die bundesweite Aktion für die „Regio-App“. Das ist der Name eines Programms für das Mobiltelefon, mit dem der Nutzer, egal wo er sich in der Bundesrepublik befindet, die nächstgelegenen bäuerlichen Biobetriebe oder Gaststätten mit regionalen und ökologisch erzeugten Produkten findet. Dazu erklärt Leader-Geschäftsführer Emmanuel Frank: „Sowohl der Naturpark, als auch Leader-Oberschwaben unterstützen die Vermarktung naturverträglich produzierter Lebensmittel aus der Region.“ Deshalb schlossen sich die beiden Organisationen zu einer Regionalinitiative zusammen. Damit soll Erzeugern, Direktvermarktern, Biofachhändlern und Gastronomen die Möglichkeit geboten werden, die Regio-App als Werbeplattform kostenlos zu nutzen.

Julianna Ranzmaeyer (Bildmitte) stellte als Mitarbeiterin der Leader-Geschäftstelle Sigmaringen in Beuron die neue Regio-App im Haus der Natur vor. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

In die App aufgenommen werden auf dem Weg über die Leader-Geschäftsstelle nur anerkannte Bio-Betriebe. Gastronomische Betriebe müssen eines der Label „Schmeck den Süden“, „Slow Food – Unterstützer“ oder „LandZunge“ nachweisen, um aufgenommen zu werden. In der App sind nicht nur Name und Adresse des Betriebes oder Restaurants enthalten, sondern auch Details, die das Sortiment oder Angebot und die Öffnungszeiten betreffen.

Beuron Naturcamp eingeweiht: Touristen können im Donautal in Schlaffässern übernachten Das könnte Sie auch interessieren

Die neue Kleinprojekt-Förderung ist eine reine Leader-Maßnahme für Kultur schaffende oder ökologisch produzierende Bauernhöfe und Vermarkter. Das Ministerium in Stuttgart gab erst im Oktober seine Zustimmung zum Leader-Programm. Damit blieben nur wenige Wochen Zeit, um das Programm bekannt zu machen und entsprechende Maßnahmen für die 80-Prozent-Unterstützung auszuwählen. Deshalb fragte die Leader-Geschäftsstelle bei den sieben Betrieben nach, die bereits in der Regio-App eingetragen sind.

Bürgermeister Arne Zwick (rechts) nutzte den Rundgang durch die Spießmühle, um sich von Clemens und Bettina Spieß (Bildmitte) im Getreidelager über den Biolandbau zu informieren. | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Zu diesen Bio-Betrieben gehört die Spießmühle im Meßkircher Stadtteil Dietershofen. Am Mittwoch kamen Emmanuel Frank, der Leader-Ehrenvorsitzende Heinrich Güntner und Meßkirchs Bürgermeister Arne Zwick auf das Anwesen, um sich über die vier neuen Backöfen zu informieren, die im Rahmen der Kleinprojekt-Förderung von Leader bezuschusst worden sind. Bettina und Clemens Spieß betreiben einen reinen Bio-Bauernhof mit eigenem Getreide- und Linsenanbau. Daraus entstehen in der hofeigenen Backstube zweimal wöchentlich mehrere Brotsorten. Die Nudeln aus dem Bio-Getreide werden außer Haus hergestellt und im Hofladen zum Verkauf angeboten. Clemens Spieß freut sich: „Durch die neuen Backöfen sparen wir Zeit und Energie.“ Das Brot wird im Hofladen, in Bio-Fachgeschäften, frei Haus und auf Wochenmärkten vertrieben.

Inzigkofen Park in Inzigkofen um eine Attraktion reicher: Hängebrücke eröffnet Das könnte Sie auch interessieren

Die Spießmühle an sich stammt aus dem 13. Jahrhundert und befindet sich seit dem 19. Jahrhundert im Besitz der Familie Spieß. Zusätzlich zur Nahrungsmittelproduktion gibt es auf dem Anwesen Ferienwohnungen, Schafe, Hühner und andere Tiere.