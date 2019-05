Ein feiner Nieselregen machte am Mittwochvormittag den großen Platz vor der Meßkircher Stadthalle und den benachbarten Bauhof nicht eben zu gemütliche Aufenthaltsorten. Doch für solche Gedanken hatten Polizeihauptkommissar Andreas Bleile als Einsatzleiter und seine 16 Kollegen von der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen keinen Blick. Ihre Konzentration galt einzig den Transportfahrzeugen, die nach und nach auf den Parkplatz rollten. Im Rahmen einer speziellen Schwerlastverkehrskontrolle hatten die Beamten für rund vier Stunden die Aufgabe, gewerbliche Transporter jeder Art aus dem Verkehr zu holen und die Fahrer sowie deren Fahrzeuge auf die Einhaltung der Gesetzesvorschriften zu überprüfen.

Einsatzleiter Andreas Bleile. | Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Motorradpolizisten winken Fahrzeuge aus dem Verkehr

Eine wichtige Aufgabe hatten dabei die drei Motorradpolizisten. Diese Beamten waren für die drei Bundesstraßenabschnitte in Richtung Tuttlingen, Sigmaringen und Stockach verantwortlich. Sie hatten den Transportverkehr im Auge und winkten verdachtsunabhängig Lastzüge, Lastwagen und Kleintransporter zur Kontrolle aus dem Verkehr. Einsatzleiter Andreas Bleile erklärte: „Wir können prinzipiell jedes Fahrzeug kontrollieren. Selbst Ausflugsbusse mit Passagieren könnten darunter sein.“ Die speziell geschulten Motorradpolizisten seien frei in ihrer Entscheidung, welches Fahrzeug zur Kontrolle vor die Meßkircher Stadthalle geholt werde.

Papiere werden genau überprüft

Die Biker in Uniform fuhren mit Blaulicht den Kontrollaspiranten voraus, um ihnen den Weg zur Stadthalle zu zeigen. Einer dieser Fahrer war Manfred Schalle. Der Lenker eines Viehtransporters übergab seine Fahrzeugpapiere und weitere Unterlagen zur Kontrolle an den Polizeihauptmeister Hans Schnizer und Polizeianwärter Moriz Bielau. Während die Beamten die Papiere überprüften, berichtete der Fahrer von seiner Arbeit. „Ich transportiere Rinder zum Schlachthof nach Buchloe. Ich habe die Tiere heute morgen schon unter anderem in Straßberg aufgenommen und bin gerade auf dem Weg zu einem Bauernhof in Schnerkingen. Sobald ich dort die Tiere eingeladen habe, geht es direkt zum Schlachthof.“

Am Laptop werden die elektronischen Fahrtenschreiber ausgelesen. | Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Viehtransporte benötigen Sachkundeausweis der Veterinärbehörde

Schalle ist ein alter Hase im Geschäft. Wie er erzählte, fährt er bereits seit 1978 Schlachtvieh und hat den Betrieb von seinem Vater übernommen. Tierschutz spiele für ihn eine große Rolle, versicherte der Transporteur. Am Mittwoch habe er die ersten der insgesamt 19 Kühe und Rinder um 7.30 Uhr aufgenommen. Bis spätestens 13 Uhr wollte er sie in der Schlachterei abgeliefert haben. Zu den Papieren, die die Polizisten überprüften, gehörte auch der für Viehtransporte vorgeschriebene Sachkundenachweis der Veterinärbehörde. „Ich habe ihn jetzt unbefristet erhalten, sollte sich aber bei einer solchen Kontrolle ein Verstoß gegen die Tierschutzvorschriften ergeben, wäre ich den unbefristeten Sachkundenachweis los“, schilderte der Fahrer die Rechtslage. An seinen Papieren hatten die Beamten nichts zu beanstanden. Manfred Schalle durfte weiterfahren.

Fahrer Robert Steleck erlebt in Meßkirch seine erste Kontrolle

Ähnlich erging es Robert Steleck. Er war mit Metallteilen von Augsburg nach Buchheim unterwegs. Für ihn sei diese Kontrolle eine Premiere, erzählte der Fahrer sichtlich aufgeregt: „Ich habe meine Prüfung erst im Januar gemacht. Das ist meine erste Kontrolle.“ Für die Untersuchung seines Transporters war Polizeihauptmeisterin Ursula Wolf verantwortlich. Zusammen mit Moriz Bielau kontrollierte sie nicht nur die Papiere, sondern warf auch kritische Blicke auf die Ladung. Hat Steleck alles vorschriftsmäßig gesichert? Er hatte. Da auch seine Papiere in Ordnung waren, durfte der erleichtert lachende Berufsfahrer seine Fahrt auf den Heuberg fortsetzen.

Polizeianwärter Moriz Bielau und Gefahrguttransport-Expertin Ursula Wolf kontrollieren die sachgemäße Sicherung einer Ladung. | Bild: Hermann-Peter Steinmüller

Besondere Bestimmungen für Kleintransporter

Im Visier der Kontrolleure standen auch die Fahrer von gewerblichen Kleintransportern, die hauptsächlich aus Osteuropa kommen. Für diese Fahrzeuge mit einem Gewichtsvolumen zwischen 2,8 und 3,5 Tonnen und ihre Lenker gelten besondere Bestimmungen. Die Kleinlaster haben keinen eingebauten Fahrtenschreiber. Die Fahrer müssen per Hand ein Fahrtenbuch führen, in dem besonders die Lenk- und Ruhezeiten dokumentiert sind.