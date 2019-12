Meßkirch (kaj) Einen abendlichen Einkaufsbummel in besonderer Atmosphäre kann man am Donnerstag, 12. Dezember, in der Altstadt von Meßkirch erleben. Die Veranstaltung der Gewerbe- und Handelsvereinigung (GHV) ist für viele ein fester Termin in der Adventszeit. Die Einzelhändler haben an diesem Abend ihre Ladenöffnungszeiten ausgedehnt, ein Angebot, das zahlreiche Besucher gerne annehmen. „Sie können sich in Ruhe beraten lassen, Weihnachtsbrötle probieren und ein Gläschen Sekt genießen“, erzählt Hermann Müller vom Schuhhaus Müller. „Viele nutzen die Gelegenheit, sich beim Langen Einkaufsabend mit Bekannten am Marktbrückle auf einen Glühwein oder Früchtepunsch zu treffen“, so GHV-Vorstandsmitglied Heimrad Sauter von Optik Sauter.

Bis 21 Uhr heißt es wieder: „Meßkirch glüht“. Für weihnachtliches Flair sorgen die beleuchteten Häuserfassaden. Die Illuminationsaktion, bei der rund 30 leistungsstarke LED-Strahler die Innenstadt in ein rötliches Licht tauchen, wurde 2016 ins Leben gerufen.

Die Glühweingutscheine, die in den vergangenen Tagen in den örtlichen Geschäften verteilt wurden, können am Donnerstag eingelöst werden. Die Handballabteilung des TV Meßkirch ist am Marktbrückle wieder mit Ständen vertreten, an denen es nicht nur Glühwein, sondern auch Wurst und Waffeln gibt.

Bei ihrem Einkauf erhalten Kunden auch weiterhin die Meßkircher Weihnachtslose. Noch bis Heiligabend wird täglich ein Gewinner aus der Lostrommel gezogen. Attraktive Sachpreise und Einkaufsgutscheine für die Weihnachtsverlosung stiften die in der GHV zusammengeschlossenen Gewerbetreibenden aus den Bereichen Handel, Dienstleistungen, Handwerk und Industrie.