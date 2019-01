von Karlheinz Fahlbusch

So manchem Landwirt könnte demnächst wohl zum Haareraufen zumute sein. Nämlich dann, wenn die neuen Pachtverträge der Stadt im Briefkasten liegen. Da geht es dann nicht nur ums Geld, sondern auch um die Bewirtschaftungsmethode. Und das bedeutet, dass auf städtischen Pachtflächen kein Glyphosat ausgebracht und außer Festmist kein anderer Dünger verwendet werden darf. Somit hat Gülle auf Äckern und Wiesen künftig nichts mehr zu suchen. Die Stadt begründet diesen Beschluss mit dem Schutz der Umwelt und des Grundwassers.

„Was der Gemeinderat beschlossen hat, das ist für uns Bauern ein Schlag ins Gesicht“

Tobias Gauggel, der Ortsvorsitzende des Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverbandes (BLHV), empfindet das als praxisfremd: „Es ist ja nicht so, dass man beliebig viel Gülle ausbringen darf“, erklärt er. Im Frühjahr werde der Bedarf an Dünung ermittelt. Zehn Kubikmeter seien auf einem Hektar möglich. Die Arbeitsbreite des Güllefasses, die Geschwindigkeit des Traktors und andere Faktoren nehme ein Computer als Grundlage und berechne dann genau, welche Menge an Gülle ausgebracht werde. Mit dem Güllefahren aus früheren Zeiten habe das nichts mehr zu tun. „Was der Gemeinderat beschlossen hat, das ist für uns Bauern ein Schlag ins Gesicht“, sagt der 38-Jährige, der seit einiger Zeit mit einem Kollegen kooperiert. Er fügt hinzu: „Wir halten uns an alle Vorgaben.“

Die Liegeflächen sind bei Landwirt Tobias Gauggel mit Stroh eingestreut. Doch da wo die Tiere stehen und fressen, da entsteht Gülle (vorne), die mechanisch abgeschoben wird. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Landwirte beklagen späte Kommunikation mit der Stadt

Auch Andreas Deyer, Kreisverbandsvorsitzender des BLHV Stockach-Meßkirch, ist nicht gut auf den Gemeinderat in Meßkirch zu sprechen. „Die wollten ein Signal setzen? Ein Signal wäre es gewesen, mit den Bauern zu sprechen“, sagt er. Er betreibt den Altschorenhof in Mühlingen mit Milchviehhaltung und hat ebenfalls kommunale Flächen gepachtet. Bis jetzt gibt es keine Auflagen. „Wir sind ein ländliche Gemeinde mit Verbindung zur Landwirtschaft“, stellt er fest. Auch von der Stadt Stockach hat er einige Flächen gepachtet. Er sei sich sicher, dass „die zuerst auf die Landwirte zukommen würden und sagen, dass sie was ändern wollen“. Für ihn wäre das dann der richtige Weg, sagt er.

Bürgermeister setzt bei Umsetzung auf Pragmatismus

Auf Anfrage des SÜDKURIER schreibt Bürgermeister Arne Zwick, dass das Gespräch, das nach dem Beschluss zwischen Landwirten und Teilen des Gemeinderats stattgefunden habe, sehr konstruktiv und ruhig gewesen sei. "Ich habe das Gefühl gehabt, dass wir den Landwirten die Hintergründe für unseren Beschluss näher bringen konnten und wir verstehen die Bedenken der Landwirte sicher jetzt auch noch besser." Es gehe dem Gemeinderat nicht um „Kesseltreiben“ oder „an den Pranger stellen“. Bei der Umsetzung der Vorgaben setzt der Rathauschef auf Pragmatismus und stellt einen längerfristigen Flächentausch in Aussicht. Aber klar sei: Der Beschluss werde nicht noch einmal diskutiert.

Biolandwirt sieht Vorgaben als zu streng an

Bertram Schatz ist Biolandwirt in Menningen. Dort hält er rund 250 Mutterkühe mit Nachzucht in Weidehaltung. „Ich finde es nicht in Ordnung, dass die Vorgaben der Stadt höher sind, als sie von einem Biolandwirt eingehalten werden müssen“, sagt er. Vor drei Jahren hat er auf Bio umgestellt. Im Stall stehen seine Kühe auf Einstreu. Einen Spaltenboden zur Absonderung von Kot und Harn hat er nicht. „Mit Milchkühen würde ich mir das gut überlegen“, sagt er. Denn da seien die hygienischen Vorschriften enorm. Trotzdem habe er jede Menge Mist und viel Gülle. Und die brauche er für seine Weiden. Denn Festmist als Dünger auf Wiesen auszubringen, das sei nicht das Wahre.

Ähnlich sieht das auch Johannes Hopp. Der Landwirtschaftsmeister ist Betriebsleiter bei der Firma Hopp Agrar GbR und verantwortlich für 200 Milchkühe. „Die Gefahr bei Festmist auf Grünflächen ist auch, dass ein Teil davon mit dem Futter wieder in den Stall kommt“, sagt er. Gülle gehe viel schneller in den Boden und sei ein natürlicher Dünger, den man seit Jahrhunderten benutze.

Landwirtschaftsmeister Johannes Hopp ist überzeugt, dass es seinen Kühen gut geht. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Verbraucher begrüßen Glyphosatverbot

Und wie steht es mit dem Glyphosat? Es ist das am weitesten verbreitete Unkrautbekämpfungsmittel der Welt und dient dazu, Felder vor der Aussaat beziehungsweise Neubepflanzung von unerwünschtem Pflanzenbewuchs zu befreien. Das Mittel ist umstritten. Umweltschützer machen die Chemikalie für das Artensterben in der Agrarlandschaft mitverantwortlich. Die Krebsforschungsagentur der WHO stuft das Mittel zudem als "wahrscheinlich krebserregend beim Menschen" ein. Zahlreiche Verbraucher stehen Glyphosat kritisch gegenüber, wie auch eine Umfrage des SÜDKURIER in Meßkirch zeigt. Demnach begrüßen viele das kommunale Verbot.

"Ich finde das Glyphosatverbot auf den Agrarpachtflächen der Stadt sehr gut."Jan Glantschnik, Koch, Meßkirch | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

"Das kommunale Verbot ist gut, Glyhosat müsste aber insgesamt verboten werden." Franziska Schwarz, Rentnerin, Meßkirch | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

"Es ist total bescheuert, dass Glyphosat überhaupt noch verwendet wird und der Konsument dafür bezahlt."Arpad Sotsch, Rentner, Meßkirch | Bild: Steinmüller, Hermann-Peter

Vizepräsident des Landesbauernverbandes sieht Glyphosatverbot kritisch

Gerhard Glaser, Vizepräsident des Landesbauernverbandes und Kreisobmann des Bauernverbandes Biberach Sigmaringen sieht das Glyphosatverbot der Stadt kritisch: "Die weltweite Anwendung hat mit der bei uns nichts zu tun", sagt er. In der Region verwende man nur zehn Prozent der weltweit üblichen Dosis. Die Stadt mache es sich zu einfach.

Bürgermeister: Stadt bekämpft Unkraut überwiegend manuell

Und wie hält es die Stadt selbst mit dem Mittel? Der Bauhof entferne das Unkraut meist manuell, sagt Bürgermeister Arne Zwick. Es kämen zum Teil auch maschinelle Methoden zum Einsatz. „Nur in Einzelfällen und mit behördlicher Genehmigung wird auf chemische Erzeugnisse zurückgegriffen."