von Christl Eberlein

Einen Familiengottesdienst an Heiligabend ohne Krippenspiel, wo gibt es denn so was? Auf jeden Fall nicht in Meßkirch, denn dort proben sieben Mitglieder der evangelischen Gemeinde, darunter auch drei Konfirmanden, fleißig ihren Auftritt am Dienstagnachmittag in der Meßkircher Heilandskirche. Tomke Steffeck und Renata Brüning sind für die Vorbereitungen und die Organisation verantwortlich. Die beiden jungen Frauen, die in der Gemeinde sonst die Kindergottesdienste gestalten, sind ein eingespieltes Team. Sie übernehmen die vorweihnachtliche Aufgabe, ein Krippenspiel auszusuchen und einzustudieren, bereits seit acht Jahren. Mitgespielt haben sie auch schon oft. Und jedes Mal präsentieren die zwei Organisatorinnen den Besuchern an Heiligabend eine andere szenische Variante der Darstellung von der Geburt Jesu, immer passend aufbereitet für die Gruppe der Mitspieler.

„Kannst du denn nicht mal an Weihnachten das Handy weglegen?“ So beginnt ein Krippenspiel normalerweise nicht. Anders bei der evangelischen Kirchengemeinde von Meßkirch. Denn die Rahmenhandlung um die Weihnachtsgeschichte beschreibt ein Gespräch zwischen einer Mutter und ihrem Kind, wie es heutzutage in jedem Haushalt vorkommen könnte. Renata Brüning und Miriam Schweikert haben die Rollen der zwei Gesprächspartner, die über die Geburt Jesu nachlesen, übernommen. Wie die Akteure aus ihrer Wohnung nach Bethlehem und schließlich in den Stall kommen, in dem das Jesuskind geboren wird, das können sich die Besucher des Gottesdienstes mit Krippenspiel am 24. Dezember ab 16 Uhr in der evangelischen Heilandskirche anschauen. Unterstützung bekommen die sieben jungen Darstellerinnen im Alter zwischen fünf und 32 Jahren durch den Singkreis der Kirchengemeinde und Pfarrerin Anja Kunkel. Das Krippenspiel mit Chorgesang werde eine knappe Stunde dauern, kündigt Tomke Steffeck an. Nicht zu lang also, sodass auch die jüngsten Zuschauer den Familiengottesdienst und die Weihnachtsgeschichte gut verfolgen können.

Die Darsteller freuen sich schon sehr auf ihren Auftritt, von Aufregung ist da keine Spur zu finden. So wie bei Kim Leila Steuer. Sie ist schon zum sechsten Mal beim Krippenspiel der evangelischen Gemeinde von Meßkirch dabei und spielt in diesem Jahr eine Doppelrolle. Den Part des Josefs und des Engels hat sie sich ausgesucht. Die Maria wird von Josie Schuster, der jüngsten Mitwirkenden, gespielt. Als Hirten werden Lia und Tessa Pilawka zu sehen sein. Und Lara Schuster steht am Dienstagnachmittag als Kaiser Augustus vor der Gemeinde, während sich Tomke Steffeck ganz auf die Regie und die Requisiten konzentriert hat.

Termine in der Seelsorgeeinheit

Ein Krippenspiel ist natürlich nicht nur in der evangelischen Gemeinde zu sehen. Auch die Besucher der Kirchen in der katholischen Seelsorgeeinheit Meßkirch-Sauldorf haben am 24. Dezember die Gelegenheit dazu, eine Aufführung der Weihnachtsgeschichte mitzuerleben. Jeweils eine Kinderkrippenfeier mit Krippenspiel findet in Meßkirch um 16 Uhr im Martinssaal des Herz-Jesu-Heimes in der Schlossstraße 22 und in der Kirche St. Sebastian in Sauldorf statt. Und um 16.30 Uhr gibt es einen Gottesdienst mit Krippenspiel in der Kirche St. Kunigunde in Rengetsweiler. In Menningen beginnt die Christmette, in der das Krippenspiel gezeigt wird, um 17 Uhr.