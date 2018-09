Der Meßkircher Kreutzerchor freut sich über zehn Interessenten, die als neue Mitwirkende im Rahmen des Projektchors "Magnificat" gewonnen werden konnten. Denn das "Magnificat" und weitere Werke des zeitgenössischen Komponisten John Rutters plant der Kreutzerchor, am dritten Adventssonntag, 16. Dezember, in der Martinskirche aufzuführen.

Diese Woche letzte Gelegenheit

Diese Woche, teilt Bärbel Hermann, Vorsitzende des Meßkircher Chors mit, bestehe für Interessenten nun die letzte Gelegenheit, mit in die Probenarbeit einzusteigen. Wegen der Museumsnacht werde Probe am Freitag, 21. September, ausnahmsweise in den Seminarraum der Sparkasse in Meßkirch verlegt. Probenbeginn sei wie gewohnt um 19.30 Uhr.

Zwei Proben-Samstage

Für die Sängerinnen und Sänger, die noch zur Probentätigkeit hinzustoßen und für alle anderen folgen am 6. Oktober sowie am 17. November noch zwei Probensamstage, um das Gelernte in der Zeit von 10 bis 15 Uhr im Schloss zu festigen. Am Sonntag, 28. Oktober, sei es zudem geplant, dass der Kreutzer Chor die 11-Uhr-Messe im Kloster Beuron mit Liedern von John Rutter umrahmen wird. Dirigent und Organist Franz Raml werde an diesem Tag in der Klosterkirche die Orgel spielen.

Höhepunkt für die Arbeit im Chor

Die diesjährige Arbeit am Werk von Rutter bedeute für den Meßkircher Chor einen Höhepunkt seines Schaffens, sagt Hermann. Rutter gelte schließlich als einer der bedeutendsten und populärsten Komponisten von Chor- und Kirchenmusik. "Seine Werke mit vielschichtiger Harmonik und Rhythmik, die auch Jazz-Elemente beinhalten, genießen weltweit höchste Anerkennung."

Auftritt in Kloster Beuron

Zur Aufführung kommen sollten bei dem Konzert am dritten Advent stimmungsvolle weltliche und geistliche Chorsätze. Nebst dem farbenreichen Chor- und Instrumentalwerk mit dem Titel "Magnificat" würden auch Weihnachtscarols und bekannte Chorstücke wie "For the beauty of the earth" und "All things bright and beautiful" zur Aufführung kommen. Wobei diese beiden Chorstücke auch bei dem Auftritt im Kloster Beuron gesungen werden sollen.

