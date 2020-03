Berufsbild

Kunstwerke und Kulturgüter geben einen lebendigen Einblick in die Vergangenheit. Sie zu schützen und für die Nachwelt zu bewahren, ist die besondere Aufgabe der Restauratoren, wie auf der Homepage des Verbands der Restauratoren zu lesen ist. Die Einsatzgebiete sind vielfältig: Restauratoren arbeiten in Museen, Archiven und Bibliotheken, in der Denkmalpflege, Forschung und Ausbildung und sind oftmals selbstständig tätig. Dabei spezialisieren sich Restauratoren in aller Regel auf eine Objekt- oder Materialgruppe, wie beispielsweise auf Möbel, Papier, Gemälde, moderne und zeitgenössische Kunst, Architekturoberflächen, Glas, Textilien, archäologische und ethnologische Gegenstände oder technische Kulturgüter. Information im Internet: