von Uwe Steinbächer

Die Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) von Meßkirch in der Benzenburghalle Rohrdorf brachte jede Menge Ehrungen und Beförderungen sowie eine sehr zufriedenstellende Bilanz. Den lautstarken musikalischen Rahmen bildete der Auftritt des Fanfarenzugs.

Gemeinderätin Insa Bix in Vertretung von Bürgermeister Arne Zwick, die der gesamten Wehr große Anerkennung für ihr Engagement zollte, hatte die meiste Arbeit. Gleich zwanzig Urkunden waren für verdiente Mitglieder der Feuerwehr vorbereitet. Eine stattliche Zahl, auch wenn nicht alle an diesem Abend anwesend sein konnten. Leider konnte auch Josef Schroff seine außergewöhnliche Ehrung für 70 Jahre Mitgliedschaft nicht entgegennehmen. Diese Ehrung soll nachgeholt werden.

Ehrungen bei der Feuerwehr Meßkirch (von links) Bürgermeisterstellvertreterin Insa Bix, Theodor Füßinger, Gerhard Sauter, David Füßinger, Tobias Kille, Rainer Schroff, David Muffler, Markus Degen, Holger Schumacher, Berthold Bücheler, Frank Jäger, Ralph Hipp, Hubert Kille, Ernst Sinnwell, Konrad Hipp, Ernst Muffler und Winfried Munz. | Bild: Uwe Steinbächer

Kreisbrandmeister Michael Hack durfte elf Ehrenzeichen des Landes verteilen, darunter das goldene an Ernst Sinnwell für 50 Jahre aktiven Dienst. Friedrich Sauter aus Leibertingen schließlich, der Vorsitzende des Kreis-Feuerwehrverbandes Sigmaringen, ehrte Hauptfeuerwehrmann Patrick Meier mit der Ehrenspange für sein besonderes Engagement.

Meßkirchs Gesamtkommandant Theodor Füßinger will sein Amt bald zur Verfügung stellen. | Bild: Uwe Steinbächer

Kommandant Theodor Füßinger und sein Stellvertreter Gerhard Sauter, die ihren altersbedingten Rückzug und Neuwahlen bei der nächsten Versammlung ankündigten, hatten zuvor zahlreiche Beförderungen aktiver Kameraden per Handschlag vorgenommen. Zeugnis einer aktiven Wehr, die derzeit laut Schriftführer Marcel Back, 348 Mann stark ist. Wobei das für die Mehrheit durchaus stimmt, aber auch die Frauen mit einschließt, von denen – neben vier Männern – auch zwei weitere in Zukunft der Wehr angehören werden.

124 Einsätze im vergangenen Jahr

Der Rückblick auf das vergangene Jahr weist 124 Einsätze zur Hilfeleistung, Brandbekämpfung und für Dienstleitungen aus. Insgesamt kamen dabei 1642 Einsatzstunden zusammen. Glücklicherweise gab es 2019 keine Großbrände, nur fünf kleine und einen Kaminbrand. Klassische Gründe für Einsätze nannte der Kommandant. Laut Theodor Füßinger sind dies meist „die auf dem Herd vergessenen Pfannen und Töpfe“ und eine weitere Zahl war interessant: Ausgelaufene Betriebsstoffe ergeben laut Füßinger im Jahr eine Strecke von 14,8 Kilometern.

Für den Übersichtsplan über die gegebene Situation an der Brandunfallstelle war Thomas Nuding von der Einsatzleitung bei der Jahresübung der Meßkircher Feuerwehr zuständig. | Bild: Christl Eberlein

Der Kommandant lobte die Feuerwehrleute für ihr großes, freiwilliges Engagement ebenso wie für ihr umsichtiges Handeln. Zwei Truppführerlehrgänge mit 34 eigenen Absolventen konnten durchgeführt werden, mehrere Kameraden nahmen an Ausbildungen im Kreis und an der Landesfeuerwehrschule in Bruchsal teil und die Abteilung Rohrdorf an einem Leistungswettkampf, den sie mit Silber abschloss. Stolz war er auf die Unfallstatistik, die bei Einsätzen und bei der Fahrt zu und von Proben und Einsätzen ohne Eintrag blieb. „Da können wir eine blitzsaubere Null ausweisen“, so Füßinger zufrieden.

Einsatzleiter Tobias Lump (links) und Gruppenführer Benjamin Lang hatten die Löscharbeiten der rund 30 an der Jahreshauptübung beteiligten Feuerwehrleute der Meßkircher Feuerwehr im vergangenen Jahr genau im Blick. | Bild: Christl Eberlein

Bernhard Keller konnte für die 28-köpfige Jugendabteilung ein positives Fazit ziehen. Die Sammlung der Weihnachtsbäume erwähnte er besonders, ebenso wie das Zeltlager der Kreisjugend, dessen Ausrichtung im nächsten Juni ein Höhepunkt im Vereinsleben sein wird.

Der Fanfarenzug beim Auftritt vor der Versammlung. | Bild: Uwe Steinbächer

Erfreulich auch die Entwicklung beim Fanfarenzug. Die Feierlichkeiten zum Jubiläum hatte man im Sommer bravourös gemeistert und obwohl ausgerechnet im Jubiläumsjahr sechs Mann ausgeschieden waren, präsentierte sich auch an diesem Abend eine starke Truppe. Mit dem neuen Stabführer Ewald Frick, der Klaus Löhle ablöste, sowie Stellvertreter Patrick Deufel und unter der musikalischen Leitung von Klaus Schönholzer, spielten die Musiker zu Beginn und am Ende der Versammlung auf, mussten eine Zugabe geben und verdienten sich ein Sonderlob des Kommandanten.