Großes Kino vor dem Meßkircher Schloss: Nachdem die Kolpingbühne dort zum 750-Jahr-Stadtjubiläum im Jahr 2011 ihr gefeiertes Stück "Zwischen Sein und Zeit" zur Meßkircher Geschichte aufführte und vor drei Jahren mit "Der Mann mit der eisernen Maske" mit einem Mantel-und-Degen-Gassenhauser mitriss, beschreiten die Theatermacher um Benedikt Herrmann und Thomas Schlude für 2019 nun ganz neue Wege.

Ein persönlicher Wunsch

Es geht in das Chicago der Zwanzigerjahre. In die Zeit der Prohibition, der Schutzgelderpressung, der Jugendbanden und in die Zeit des berüchtigten Verbrechers Al Capone. "Letzte Woche kam der Text an", berichtet Hermann und seitdem habe er die 90 Seiten, auf denen das Stück "Es war einmal in Chicago" mitsamt den Szenenbeschreibungen festgehalten ist, schon mehrfach gelesen. "Bei mir läuft schon ein Film im Kopf" und je öfter er den Text durcharbeite um so klarer werde das Stück für ihn, sagt der erfahrene Spielleiter.

Nicht weniger als neun Freilichttheater haben Herrmann und Schlude so schon gemeinsam auf die Bühne gebracht. Und das neue Stück, berichtet Herrmann, sei sein persönlicher Wunsch gewesen. "Einfach mal was anderes machen", sei dabei sein Gedanke gewesen.

Wieder soll eine große Zuschauertribühne auf dem freien Platz zwischen Schloss und Martinskirche aufgebaut werden. Archivbild: Günther Brender | Bild: UPI

Dabei habe man indes zunächst feststellen müssen, dass es keine Vorlage für ein Freilichttheater aus der Zeit der Bandenkriege in den USA gibt. So habe man Autor Volker Ullmann, mit dem die Kolpingbühne eine lange Zusammenarbeit verbindet, darum gebeten, ein Stück passgenau für Meßkirch zu schreiben. Ullmann habe sich dabei Versatzstücken aus gleich einer ganzen Reihe bekannter Filme wie "Es war einmal in Amerika" und "Good Fellas" bedient. Dass es in dem Stück, das im Juni und Juli kommenden Jahres vor einer großen Bühne zwischen Schloss und Martinskirche dargeboten werden soll, aber nicht ausschließlich um Schießereien und Kriminalgeschichte gehen soll, darauf verweisen Herrmann und Schlude unisono.

Szene aus dem Stück "Zwischen Sein und Zeit". | Bild: Guenther Brender

Auch dem Humor werde in dem neuen Stück eine große Rolle zuteil und es vereine nebst Keilereien auch Elemente von Show, Tanz, Revue und humorvollen Wendungen, wie sie beispielsweise aus dem Filmklassiker "Der Clou" bekannt sind, betonen die beiden Theatermacher. Rund sechs Monate habe Ullmann an dem Stück geschrieben, das in Meßkirch seine Weltpremiere feiern wird und das im Münchner Verlag Litag ab dem nächsten Jahr zu kaufen sein werde.

Szene aus dem Stück "Zwischen Sein und Zeit". | Bild: Günther Brender

Die Suche nach den Mitwirkenden habe begonnen. Und jeder, der Lust dazu verspüre, zu den Theatermachern dazustoßen, sei herzlich willkommen, betonen Hermann und Schlude. Der Anmeldeschluss für das Stück sei auf den 20. Januar gelegt worden und beide rechnen damit, dass es wieder rund 100 Darsteller brauchen wird, um die Geschichte auf die Bühne zu bringen. Es gebe dabei auch viele Nebenrollen und das Schöne daran sei dann, dass es Interessenten die Teilnahme ermögliche und sie dafür keinen allzugroßen Aufwand betreiben müssten. Am 14. Februar kommenden Jahres sei eine Auftaktveranstaltung geplant und Mitte April werde es dann mit den gemeinsamen Proben losgehen. Die Premiere des Stücks werde dann am letzten Juniwochenende 2019 sein und am Freitag vor dem Stadtfest sollte die letzte Aufführung des Stücks gezeigt werden.

Probe zum Freilichttheater der Kolpingbühne 2015 vor dem Schloss – "Der Mann mit der eisernen Maske" (von links): Lothar Tscholl, Uli Lipp und Marc Wischnewski. BILD: GÜNTHER BRENDER | Bild: Günther Brender

Dabei steht für die Aktiven der Kolpingbühne auch schon in diesem Jahr weitere Arbeit im Zusammenhang mit dem Stück ins Haus. Denn für das Bühnenbild müssten ganze Häuserzeilen gebaut werden und gespielt werden soll mehrfach auf zwei Etagen, verraten die Theatermacher schon.

Gesucht werden Helfer für die Kostüme und für den Kulissenbau Zum Autor des Stücks, zur Kolpingbühne und zu deren Vorbereitung auf das neue Großprojekt: Als Schauspieler war Volker Ullmann unter anderem am Theater in Bochum und am Hamburger Thalia Theater engagiert. In London absolvierte er eine Ausbildung als Bühnenfechtmeister. In dieser Funktion stand er der Kolpingbühne in der Vergangenheit auch schon helfend zur Seite. Die Zusammenarbeit laufe seit 2007 und Schlude beschreibt es als "ein angenehmes Miteinander". So habe der Autor auch beim aktuellen Stück noch auf Änderungswünsche der Meßkircher reagiert und beispielsweise den Übergang zwischen zwei Szenen in dem Dreiakter überarbeitet.

Interessenten, die beim Theaterprojekt mit dabei sein möchten, können sich an Thomas Schlude unter Telefon 0 75 75/92 69 51, oder an Benedikt Herrmann, Telefon 01 71/8 01 12 29, wenden oder sie können eine Email schreiben an: info@kolpingbuehne-messkirch.de

Gesucht wird seitens der Theatermacher noch eine Person, die sich im Kostümbereich ehrenamtlich engagieren möchte und die Erfahrung mit Schneiderei vorweisen kann. Es gebe zwar Unterstützerinnen aber gesucht sei jemand, der die Leitung im Kostümbereich übernimmt. Dabei gehe es nicht darum, Kostüme zu entwerfen und anzufertigen, betont Benedikt Herrmann. "Ein Charleston-Kleid kann man im Internet bestellen, das muss man nicht schneidern", gibt er ein Beipiel. Vielmehr werde es darum gehen, Anzüge passend zu machen, aus einer Cordhose eine Knickerbocker zu schneidern und ähnliches. Auch Helfer für den Bau der Bühnenkulissen über den Winter hinweg seien willkommen. Ab April 2019 werde der Schloss-Torbogen wegen der Aufbauarbeiten gesperrt.

Zum Stück selbst verraten Thomas Schlude und Benedikt Herrmann nur soviel: Es gehe um Jugendbanden im Chicago der Zwanzigerjahre, bei deren Scharmützel einige ins Gefängnis kommen und um die Zeit nach der Freilassung. (mos)

