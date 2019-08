Meßkirch vor 10 Stunden

Kirchenaustritte gehören auch in Meßkirch inzwischen zum Alltag

In den Kirchengemeinden gibt es mehr Beerdigungen als Taufen. Allerdings ist der Mitgliederschwund in Meßkirch und der Region nach Angaben der Pfarrer noch weniger dramatisch als in vielen Großstädten.