von Christine Braun messkirch.redaktion@suedkurier.de

Eines der Behandlungszimmer im Gesundheitszentrum Meßkirch unterscheidet sich von allen anderen. Die Schränke sind bunt, Spielsachen stehen auf den Regalen, die Rollos am Fenster sind mit Teddys bedruckt und neben dem Schreibtisch befindet sich ein Wickeltisch. Hier behandelt der Überlinger Kinderarzt Dr. Stephen Keller seit zehn Jahren jeden Dienstagnachmittag von 14.30 Uhr bis 18 Uhr Kinder und Jugendliche. Ein Glücksfall für Meßkirch, denn eine eigene Kinderarztpraxis sieht die Berechnung der Kassenärztlichen Vereinigung für die Heidegger-Stadt nicht vor, weil der Versorgungsgrad im gesamten Landkreis gedeckt ist (Stand Juli).

„Hausarzt ist kein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin“

„Ländliche Gebiete sind mit Kinderärzten meist unterversorgt, auch wenn der Versorgungsgrad rein rechnerisch für den gesamten Landkreis gesichert ist“, sagt Stephen Keller. Der Bedarf sei dennoch hoch und häufig behandeln Hausärzte Kinder mit. „Eine suboptimale Situation“, laut Keller, „denn ein Hausarzt ist kein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin. Bei Kleinkindern, Frühgeborenen oder speziellen Syndromerkrankungen ist das aber enorm wichtig.“

Seit 2009 gibt es Kinderarztsprechstunde

Dr. Jüppner-Luig hatte 2009 die Idee, im Gesundheitszentrum eine Kinderarztsprechstunde anzubieten, und holte Dr. Keller nach Meßkirch. Er stellte für die Zweigniederlassung einen Antrag bei der Kassenärztlichen Vereinigung. Nach Prüfung des Bedarfs wurde der Antrag genehmigt. Seither kümmert sich der Kinderarzt jeden Dienstagnachmittag im Schnitt um 25 bis 30 Kinder. Momentan nehme er eine Steigerung wahr, nachdem zwei Hausarztpraxen in der näheren Umgebung, die Kinder mitbehandelt hatten, übergeben worden seien. Seine nächste Aussage dürfte viele Eltern aber erfreuen: „Auch wenn die Dienstagssprechstunde gut besucht ist und meist nicht um 18 Uhr endet, schicke ich niemanden weg und nehme neue Patienten an.“

Ohne Auto ist Erreichbarkeit schwierig

Dies bestätigt Sanja Mühlhauser, Integrationsmanagerin in Meßkirch. Sie wird häufig um Rat gefragt von geflüchteten Familien, die auf der Suche nach einem Kinderarzt sind. „Bei vielen der Familien sind die Männer mittlerweile in Arbeit. Das bedeutet, dass den Frauen kein Auto zur Verfügung steht und sie auf den Kinderarzt in Meßkirch angewiesen sind“, erklärt Mühlhauser. Zumindest dienstags ist Dr. Keller vor Ort. An allen anderen Wochentagen können seine Meßkircher Patienten nach Überlingen kommen, wenn ein Arztbesuch notwendig ist. Für Familien mit Auto nicht optimal, aber machbar. Für Familien ohne Auto allerdings eine Herausforderung. Deshalb empfiehlt Sanja Mühlhauser Eltern, die aus Sigmaringen nach Meßkirch ziehen, bei ihrem Kinderarzt in Sigmaringen zu bleiben. Die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln sei nach Sigmaringen kürzer als nach Überlingen. Sie schätzt das Angebot in Meßkirch dennoch, denn „die Familien kommen sehr gut damit zurecht, waren bisher immer zufrieden und die Praxis hilft und erklärt viel in Sachen Vorsorgeuntersuchungen.“

Zur Person

Dr. med. Stephen Keller absolvierte sein Medizinstudium in Freiburg, seine Facharztausbildung zum Kinder- und Jugendmediziner in der Kinderklinik Singen, im Kinderhospital Sankt Gallen und in der Lungenfachklinik Wangen i. A. Seine Schwerpunkte sind Pneumologie (Lungenerkrankungen), Allergologie und ADHS (Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Störung). Seine Praxis in Überlingen führt er seit 21 Jahren. Außerdem betreut der 62-jährige zweifache Vater mit zwei Kollegen die Neugeborenenstation im Helios-Spital Überlingen.

Das lesen Sie zusätzlich online

In Meßkirch hat eine Hausarztpraxis Notfallsprechstunden für Patienten eingerichtet.

http://www.sk.de/10309541