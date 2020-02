von Stefanie Lorenz

Meßkirch – Die Fasnet ist zuende, von Aschermittwoch bis Ostern dauert die 40-tägige Fastenzeit. Der SÜDKURIER hat sich auf dem Meßkircher Wochenmarkt umgehört, welche Bedeutung diese Tradition für die Menschen hat.

Für Uwe Knöbel ist Fasten eine mentale Übung. | Bild: Lorenz, Stefanie

„Meine Frau und ich machen eine Kombination aus Verzicht und Intervallfasten“, verrät Uwe Knöbel. Gestrichen vom Speiseplan sind Fleisch, Wurst und Süßigkeiten. Auch auf Alkohol verzichtet das Ehepaar aus Rengetsweiler. Dazu kommt das Intervallfasten, das heißt, von 16 Uhr am Spätnachmittag bis zum Frühstück am nächsten Morgen wird kein Essen verzehrt.

Nicht von den Gelüsten dominieren lassen

Uwe Knöbel geht es dabei nicht um das Abnehmen. „Das Fasten ist eine mentale Übung für mich“, sagt er. Sinn sei, immer wieder für sich selbst zu überprüfen, ob man von seinen Gelüsten dominiert werde.

Etwa nach drei Wochen stelle er jedes Jahr fest, dass das Verlangen nach den nicht mehr konsumierten Lebensmitteln geringer werde. „Der Drang lässt nach. Auf einmal hast Du gar keine Lust mehr, zum Beispiel eine Stück Torte zu essen“, schildert Knöbel den Effekt. „Das Fasten tut uns einfach gut“, bekennt er.

Sylvia Bauer macht sich bewusst, dass es nicht allen Menschen so gut geht wie uns. | Bild: Lorenz, Stefanie

„Die Fastenzeit ist für uns eine Zeit, in der wir uns immer wieder bewusst machen, dass es andere Menschen auf der Welt nicht so gut haben wie wir“, sagt Sylvia Bauer. Diese Bewusstheit schätzt sie sehr. Auf gesunde Ernährung für ihre Familie achtet sie das ganze Jahr über, derzeit würden zusätzlich noch die Süßigkeiten reduziert, schildert sie.

Lachs und Saibling sind derzeit gefragt

Über mehr Kundschaft als sonst freut sich Sandy Weigele am Freitag. Dass Fisch in der Fastenzeit gerne und häufiger als sonst gegessen wird, merkt die Verkäuferin am Stand des Fischhandels Geiger aus Salem deutlich. Nicht nur in Meßkirch, sondern auch auf anderen Wochenmärkten gehen Lachs, Saibling, Makrele & Co. derzeit häufig über die Theke. „Besonders beliebt ist das Skreifilet“, verrät Sandy Weigele. Auch marinierte Garnelen landen in der Fastenzeit oft auf den Tellern ihrer Kundschaft.

Seit Weihnachten gesünder ernähren

Eine ihrer Kundinnen ist am Freitag Elisabeth Hauser-Wagner aus Ringgenbach. Sie gehört zu denjenigen, die nicht erst in der Fastenzeit, sondern schon direkt nach Weihnachten, wo meist üppiger als sonst geschlemmt wird, ganz bewusst auf gesunde Ernährung achten. „Wir setzen auf Fisch wegen der ungesättigten Fettsäuren“, erläutert sie.

Carola Duffner gönnt sich einen „Joker-Tag“ an ihrem Geburtstag. | Bild: Lorenz, Stefanie

Auf Alkohol verzichtet derzeit Carola Duffner. „Mein Mann fastet von Kohlehydraten, isst dafür mehr Gemüse“, erzählt sie. Einen „Joker-Tag“ gönnt sie sich aber immer in der Fastenzeit, denn sie hat im März Geburtstag. „An diesem Tag faste ich natürlich nicht“, sagt Duffner mit einem Augenzwinkern.

Doris Schatz freut sich als Religionslehrerin über die hoch motivierten Schüler beim Fasten. | Bild: Lorenz, Stefanie

Als Religionslehrerin ist es für Doris Schatz schön zu sehen, wie hoch motiviert die Schüler sind, wenn es um das Thema „Fasten„ geht. Viele wollen die Süßigkeiten weglassen, was für die Kinder angesichts des Angebots nicht ganz einfach sei. Sie selbst verzichte unter anderem auf das Abendessen. „Die ersten Tage sind schwer, aber es wird immer besser“, schildert sie ihre Erfahrungen. Und freut sich, dass körperliche Beschwerden, wie Kopfschmerzen, deutlich gemildert seien.

Bewusste Vorbereitung auf die Osterzeit

Die Fastenzeit ist für Doris Schatz eine bewusste Vorbereitung auf Ostern, nachdem man die Fasnet genossen hat. „Nach der Osternacht haben wir ein Ritual, bei dem wir weißes Brot verzehren. Dann ist das Fasten vorbei“, schildert sie.