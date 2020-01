Meßkirch vor 50 Minuten

Kann ein Roboter Kunst reproduzieren? Eine nicht ganz ernst gemeinte Kunstaktion bei Firma Bix

Bei einer Kunstnacht wurde die Firma Bix in Meßkirch zum Kunstatelier: In drei Gruppen versuchten die Besucher, einen (menschlichen) Roboter durch Befehle so zu steuern, dass er das Werk eines berühmten Künstlers reproduziert. Die Aktion war in den Kulturschwerpunkt des Landkreises Sigmaringen eingebunden.