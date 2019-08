von Isabell Michelberger messkirch.redaktion@suedkurier.de

Gesundheits- und Krankenpflegerin will Praktikum machen

Gerade ist Franziska Göhlert von ihrem viereinhalbmonatigen Aufenthalt in Ghana/Westafrika nach Rohrdorf zurückgekehrt. Die examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin brach im März in das afrikanische Land auf, um in einem Krankenhaus ein Praktikum zu absolvieren. Sie wollte erfahren, wie dort die Pflege gehandhabt wird, und sich zwei bis drei Monate lang als Krankenschwester einbringen. Doch es kam anders. Ohne eine Institution, ganz aus privatem Antrieb, reiste Franziska Göhlert im Frühjahr nach Ghana. Eine befreundete Apothekerin, die vor einigen Jahren dort gearbeitet hatte, vermittelte ihr ein Krankenhaus in Kpando im Osten des Landes.

Nur eine Telefonnummer

Als Anhaltspunkt besaß sie nur die Telefonnummer eines Pflegers, deshalb hieß es: Aufbrechen ins Unbekannte. „Bei meiner Ankunft traf mich erst einmal der Kulturschock“, erzählt die junge Frau. Sie hatte zuvor die Situation, durch eine weiße Hautfarbe aufzufallen, noch nie erlebt. „Die Kinder und auch manche Erwachsene riefen auf der Straße ‚Yevu‘ hinter mir her und ich wusste nicht, was das bedeutet“, schildert sie die befremdliche Erfahrung. Erst später lernte sie, dass ‚Yevu‘ übersetzt Weiße heißt und das Rufen freundlich gemeint war. Etwas verstörend empfand sie das Verhalten von Menschen, die mit ihr befreundet sein wollten und gleich nach Geld fragten oder ob sie sie heiraten wolle. „Ab da habe ich angefangen, einen Ring zu tragen und mich als Verheiratete auszugeben“, amüsiert sie sich heute. Sie habe allmählich lernen müssen, nicht all diese Avancen ernst zu nehmen.

Begrenztes Arbeitsumfeld

Mit dem Praktikum klappte es ohne viel Bürokratie. Ihr Arbeitsfeld war jedoch nicht so groß, wie sie es sich vorab vorgestellt hatte, da in afrikanischen Krankenhäusern die Pflege, die Nahrungsaufnahme und die Versorgung der Erkrankten mit Medikamenten in den Händen der Verwandten liegen. Die Erkrankten müssen selbst Verbandsmaterial, Medizin und ähnliches in den Apotheken kaufen, bevor sie von den Ärzten behandelt werden. Da viele Menschen jedoch kein Geld hätten, um sich in den Apotheken mit dem Nötigsten zu versorgen, und auch in keiner Krankenversicherung seien, kämen sie viel zu spät mit ihren Erkrankungen. „Die Wunden sahen teilweise schon ganz schlimm aus“, erzählt Franziska Göhlert. Schockierend seien auch die hygienischen Zustände.

Schockierende Hygiene

Da Franziska Göhlert im Krankenhaus kaum Arbeiten übernehmen konnte und dadurch häufig zur Untätigkeit gezwungen war, suchte sie sich über das Internet eine neue Herausforderung in dieser Region. Sie fand ein Schulprojekt in dem kleinen Fischerdorf Have/Adzekorfe, das am Voltasee, einem der größten Stauseen, liegt. „Ich wollte nie an eine Schule und dort unterrichten“, erzählt die junge Frau, denn sie sei keine ausgebildete Lehrerin. Da sie aber etwas für die Kinder in dieser Schule tun wollte, gab sie ihnen Gesundheitsunterricht. „Ich habe alles Wissenswerte zum richtigen Händewaschen, Zähneputzen und zur Malaria-Prophylaxe gelehrt“, erzählt sie. In einer Abschlussveranstaltung brachte sie dies auch den Eltern und Einwohnern des Dorfes bei.

Spendenprojekt für Schulmöbel

In der Schule gab es weder Tische, Stühle noch Schreibmaterialien in den Klassenzimmern. Die Kinder lernten das Schreiben auf dem Boden mit Kreide. „Da beschloss ich, mich für die Möblierung der Schule einzusetzen“, beschreibt die Rohrdorferin ihr neues Ziel. Um an das dafür nötige Geld zu kommen, startete sie in ihrem privaten Umfeld eine Spendenaktion. Dabei kam so viel zusammen, dass sie für die Sanierung eines der drei Unterrichtsgebäude sorgen und einen lokalen Schreiner beauftragen konnte, die Möbel anzufertigen. „Am Ende meiner Freiwilligenarbeit an dieser Schule hatte nun jeder Schüler einen Tisch und seinen eigenen Stuhl, um zu lernen“, blickt sie zufrieden auf das Projekt zurück.