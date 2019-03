von Karl Mägerle

Von jungen Jahren an war Josef Klett es gewohnt, in der elterlichen Landwirtschaft und der elterlichen Dorfschmiede mitzuarbeiten. Hier absolvierte er auch seine Lehre. Der „Schmied-Sepp“ wurde schon bald zum Kriegsdienst eingezogen und zum Panzerfahrer ausgebildet. Nach einem Jahr Gefangenschaft wurde er 1946 wieder in die Heimat entlassen. Es war sein Bestreben, als Handwerksmeister den elterlichen Betrieb zu übernehmen, dem er später einen landwirtschaftlichen Maschinen- und Gerätehandel anschloss. Aus der gemeinsamen Ehe mit Liselotte, geborene Deufel, die bereits verstorben ist, gingen zwei Söhne und zwei Töchter hervor, mit denen er zusammen seinen Handwerksbetrieb und die mit übernommene Landwirtschaft über Jahre hinweg führte.

Das besondere Interesse von Josef Klett galt dem Dorfgeschehen, er gehörte einige Jahre dem Gemeinderat an. Aber auch das Vereinsleben im Dorf unterstützte Josef Klett sehr aktiv über Jahrzehnte hinweg. In der Freiwilligen Feuerwehr Menningen, die von seinem Vater gegründet wurde, war er schon als 16-Jähriger aktiv und führte in späteren Jahren die Wehr noch als Kommandant.

Der Musikkapelle Menningen gehörte er mehr als 40 Jahre als großer Trommler an und hatte einige Jahre das Amt des Vorsitzenden inne. Für seine Verdienste wurde er zum Ehrenmitglied ernannt. Bei der Dorffastnacht und der späteren Fuchszunft war er im Zunftrat tätig und wurde nach seinem aktiven Ausscheiden mit dem Titel Ehrenzunftrat gewürdigt. Josef Klett gehörte auch zu den Gründern des Gemischten Chores Menningen und war selbst viele Jahre aktiver Sänger.

Wegen seiner humorvollen und ausgeglichenen Art wurde Josef Klett im Dorf und bei den Vereinen immer sehr geschätzt. Gerne besuchte er in den vergangenen Jahren, soweit es ihm gesundheitlich noch möglich war, den monatlichen Rentnertreff in Menningen.