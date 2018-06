Die Besucher der Stadt werden mehr und mehr. Man merkt das schon beim Gang in die Stadt an einem beliebigen Werktag, wenn man dort immer wieder auf Gruppen trifft, die, von Stadtführern geleitet, durch den Ort gehen. Der Grund dafür ist der Campus Galli und so wird auch von außerhalb der Stadt bei Touristikern bestätigt, dass die Klosterstadtbaustelle bei Besuchern immer ein Ziel ist, das besucht werden möchte. Doch nicht alle Besucher möchten in Tuttlingen oder anderswo übernachten. Einige möchten sich auch in der Heideggerstadt zur Ruhe betten. Doch für größere Gruppen, die alle miteinander in einem Hotel übernachten möchten, gibt es da bis dato eben keine Möglichkeit. Ein bekanntes Problem.

Das ganze Jahr über Nachfrage

Ein Hotel hätte andererseits nicht nur während der Campus Galli-Saison Potenzial. So gibt es auch immer wieder Seminaranfragen für Schloss Meßkirch, die mangels genügend Übernachtungskapazitäten nicht zustande kommen, ist aus dem Rathaus zu vernehmen und auch für Hochzeitsgesellschaften, die im Schloss feiern, bräuchte es ein Hotel in der Stadt. Um das Unternehmen Freitag Bau, das die Bebauung des sogenannten Garagengrundstücks an der Mengener Straße plante und wo man vollmundig auch von einem Hotel-Neubau gesprochen hatte, ist es zwischenzeitlich still geworden.

Ein riesen Zugewinn

So bleibt das Projekt von Herbert Alber aus Rengetsweiler in der Pole Position, wenn es um den lang gehegten Traum eines großen Hotels für die Stadt und die Region geht. Für Meßkirch wäre das ein riesen Zugewinn und allein schon deshalb ist klar, dass das Schützenhaus auf seinem jetzigen Standpunkt weichen muss. Das zweite Argument bezieht sich auf die städtebauliche Entwicklung der Stadt. Denn aus der Vogelperspektive betrachtet drängt sich das Gebiet zwischen Sandbühlweg und Pfullendorfer Straße hierfür geradezu auf. Und dass es sich beim Hauptbühl um ein absolutes Sahnestück der Stadt handelt, wurde im Gemeinderat schon mehrfach festgestellt.

Der Plan, scheint aufzugehen

Sprich: Wenn das Schützenhaus erst einmal dort oben weg ist, steht der Stadtentwicklung in die richtige Richtung nichts mehr im Weg. Und da es sich eben um das Sahnestück handelt und dieses Sahnestück in der Fläche auch sehr groß ist, so der Plan der Stadtverwaltung, könne das, was der Neubau des Schützenhauses kostetet, über den Quadratmeterpreis dann wieder in die Stadtkasse hineingeholt werden, ohne die Grundstückskäufer über Gebühr zu belasten. Das Geld wäre dann dort verbucht, wo es hingehört, sagt der Bürgermeister. Und für die Meßkircher Bürger wäre dann auch klar, dass der Neubau des Schützenhauses keine Kosten verursachen würde, die sie in irgendeiner Form belasten würden. Insofern scheint der Plan bestens aufzugehen.

