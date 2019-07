von Isabell Micheleberger messkirch.redaktion@suedkurier.de

Die beiden Künstler Gerhard Berger und Yongbo Zhao, deren Arbeiten in der Kreisgalerie im Meßkircher Schloss zu sehen sind, verbinden auf den ersten Blick nicht viele Gemeinsamkeiten. Sie haben eine unterschiedliche Bildsprache und wuchsen in unterschiedlichen Kulturen auf – der eine in Deutschland, der andere in China. In einer Sonderführung durch die Ausstellung „Künstler-Nachbarschaften I“ brachte Kreisarchiv-Direktor Edwin Ernst Weber die Künstler ins Gespräch, in dem sich herauskristallisierte, wo die Berührungspunkte der beiden liegen.

Das Bild „Vereint“ ist eine Gemeinschaftsarbeit von Gerhard Berger und Yongbo Zhao. | Bild: Michelberger, Isabell

Die Frage nach Verbindendem und Trennendem wird stets die neue Reihe „Künstler-Nachbarschaften“ in der Kreisgalerie begleiten, die mit der Ausstellung der Arbeiten von Gerhard Berger und Yongbo Zhao ihren Anfang nahm. Gerhard Berger, der zuletzt als Professor in München tätig war, ist seit dem Ende der 90er-Jahre pensioniert. Erst nach der Emeritierung habe er sich auf das eigene künstlerische Schaffen konzentrieren können. Seine Malerei ist abstrakt-figurativ und enthalte Codes, die nicht immer einfach zu entdecken seien. „Die Malerei von Yongbo Zhao ist von einem nachmeisterlichen Stil geprägt, mit viel Humor“, erläuterte Weber. Man entdecke den Künstler in seinen Bildern häufig in Form eines Gnoms. Zhao werde seit seiner Jugend in China hochgeschätzt.

Berger erklärt seine Entwicklungsschritte

Gerhard Berger erzählte den Besuchern der Sonderführung, dass er schon als Kind immer gezeichnet habe, meistens Bäume. Durch ein Buch über Höhlenmalerei habe er erfahren, dass es kein genaues Abbild brauche, um die Wesenheit der Dinge zu erfassen. Zur Reduktion habe er durch die griechische Vasenmalerei und die Freude am Holzschnitt gefunden, bei dem es vornehmlich auf die Linie und Fläche ankomme. „Da wurde mir klar: Ich muss reduzieren“, beschrieb er seinen Entwicklungsschritt.

Nachbarn in der Künstlerkolonie DomagkAteliers

Für Yongbo Zhao ist Gerhard Berger Lehrer, Meister und Freund. „Studenten sind wie kleine Kinder, die Unterstützung brauchen“, beschreibt Zhao. Und Berger habe seine Aufgabe gut gemacht, richtet er sich vergnügt an seinen Mentor. Seit 20 Jahren haben die beiden eine Atelier-Nachbarschaft in der Münchner Künstlerkolonie DomagkAteliers. „Zuerst machen wir am Morgen zusammen Kaffee“, beschreibt Zhao den gemeinsamen Künstler-Alltag. Gerhard Berger sage ihm stets, wenn ihm etwas in seinen Bildern nicht gefalle. So habe er ein Hinterteil, das er übergroß in der Bildmitte platziert habe, immer kritisiert. Auch mit den Verkleinerungen sei er nie zufrieden gewesen, immer habe er gesagt: Es ist zu groß. Da er jedoch auf sein Motiv nicht verzichten wollte, habe er viele kleinere Popos im Bild untergebracht, die Flamingos dem Betrachter entgegen strecken. Daran erkennt man seinen schelmischen Humor.

Papst Benedikt und seltsame Trolle

Emotional schildert der in China aufgewachsene Yongbo Zhao, dass ihn die Dummheit der Menschen ärgere, die dafür verantwortlich sei, dass die Erde kaputt gehe. Sie bekämpfen sich gegenseitig, ohne die schöne Umwelt wahrzunehmen. Auf dem Bild „Der Kelch der Päpste III“ auf dem Papst Benedikt zu sehen ist, der von seltsamen Trollen zu Boden gezerrt wird, befasst er sich mit dem Guten, das gegen die zahlreichen bösen Mächte an Kraft verliere. Die erste Version des Bildes sei vor dem Rücktritt des Papstes entstanden, weshalb ein Politiker bei ihm angerufen habe mit der Frage, ob er von dem Rücktritt bereits gewusst habe.

Gemeinsames Werk für Ausstellung in Meßkirch

Die Auseinandersetzung mit Macht und Ohnmacht beschäftigt auch Gerhard Berger. „Je älter man wird, desto mehr spürt man, dass sich vieles wiederholt“, erklärte er. Nach seinen Gedanken zu den einzelnen Bildern befragt, möchte er ungern eine Erklärung liefern. „Für jeden, der die Bilder sieht, bedeuten sie etwas anderes“, meinte er. Die christliche Bildersprache sei so reich an Chiffren, derer man sich bedienen könne. „Sie bürden dem Betrachter viel Verantwortung auf“, versucht Weber den Künstler herauszulocken, doch dieser nimmt es gelassen und vertraut auf die Wahrnehmung jedes Einzelnen. „Ich weiß selber nicht, was ich mache, wenn ich anfange“, versucht Berger den Malprozess zu beschreiben. Dabei gehe viel in seinem Kopf vor, was man schwer zusammenfassen könne. Doch er komme immer wieder auf das Malen zurück, da es kein anderes Medium gebe, das so unmittelbar mit dem Denken und Tun zusammenhänge. Freudig überrascht reagierte Zhao, als Gerhard Berger zu dessen Kritik sagte: „Ich profitiere jeden Tag von ihm. Seine Korrektur ist immer die richtige.“ Für die Ausstellung schufen Gerhard Berger und Yongbo Zhao ein gemeinsames Werk, dem noch mehr folgen sollen.