von Corinna Spitzbarth

In der Gärtnerei Irßlinger in Meßkirch-Igelswies stehen derzeit Weihnachtssterne wieder hoch im Kurs. Seit Jahrzehnten kultiviert der Betrieb, ein Familienunternehmen in fünfter Generation, diese Pflanze. Erstmals im Advent 2018 stellte Irßlinger daraus die Eigenmarke „Seestern“ her.

Rund 100 000 Weihnachtssterne werden alljährlich bei der Gärtnerei Irßlinger in Meßkirch-Igelswies kultiviert. Darunter sind 6500 „Seesterne“. Im Bild Katrin Irßlinger und Produktionsleiter Thomas Hanenberg. | Bild: Sandra Häusler

Der Weihnachtsstern, auch unter den Namen Adventsstern, Christstern oder Poinsettie bekannt, geht auf die 1950er Jahre zurück. Damals erobert er unzählige Wohnungen in der Vorweihnachtszeit. Alexander von Humboldt hatte diese Pflanze 1804 von einer seiner Reisen mitgebracht. Der Weihnachtsstern wächst in seiner Heimat Mittelamerika zu Sträuchern oder Bäumen von bis zu sechs Meter Höhe heran.

Viele Farben durch Züchtung

Die lanzettenförmigen Hochblätter des Weihnachtssterns sind ursprünglich rot. Doch durch Züchtung gibt es mittlerweile cremefarbene, rosafarbene, weiße und panaschierte (gefleckte) Hochblätter. Die eigentlichen Blüten der Poinsettie sitzen in der Mitte des Blättersterns und ähneln Blütenstempeln.

Der „Seestern“ ist ein Qualitäts-Weihnachtsstern und wird in Gärtnereien der Bodenseeregion als „Bodenseekultur“ kultiviert. | Bild: Corinna Spitzbarth

Der Seestern der Gärtnerei Irßlinger zeichnet sich laut Katrin Irßlinger durch ein besonderes Qualitätsmerkmal aus: „Sie werden erst dann verkauft, wenn die Pflanze ihre Hochblätter voll entfaltet hat und sie kräftig rot gefärbt sind“, sagt Katrin Irßlinger. Die Lippe der Blüte müsse voll ausgebildet sein. Die Gärtnerei gibt die Weihnachtssterne der Marke Seestern erst dann an den Fachhandel weiter. Dazu zählen auch regionale Händler wie das Blumenland Halmer in Meßkirch und Blumenhaus Maier in Laiz.

Von besonderer Qualität

Der „Seestern“ wird in Gärtnereien der Bodenseeregion nach der so genannten Cool-Morning-Methode kultiviert. Durch sie wird das Streckungswachstum der Weihnachtssterne reduziert und sie werden stabiler und haltbarer, weiß Thomas Hanenberg. Er ist seit 22 Jahren Produktionsleiter bei Irßlinger.

Knapp 100 000 Weihnachtssterne, von Mini-Weihnachtssternen bis zu großen Büschen werden in der Gärtnerei jährlich kultiviert, darunter mittlerweile 6500 Seesterne. Rund 75 Prozent der Seesterne tragen die klassische Weihnachtsfarbe Rot. Thomas Hanenberg erhält die rund vier Zentimeter großen Jungpflanzen regionaler und guter Qualität aus Salzburg.

Langnachtpflanze

Rund vier Monate werden die Seesterne bei rund 16 Grad Celsius Heizung und 18 Grad Celsius Belüftung in den Gewächshäusern „großgezogen“. Die Färbung der Hochblätter entsteht durch Kurztags- und Belichtungswochen in der Gärtnerei, die anhand von automatischen Energie- und Verdunklungsschirmen erfolgt. „Die Nachtlänge ist entscheidend“, sagt Thomas Hanenberg. Der Weihnachtsstern sei eine „Langnachtpflanze“, die in dieser Zeit ein Hormon wieder abbaut, das tagsüber aufgebaut worden war. Die Weihnachtssterne werden von Irßlinger in verschiedenen Stadien kultiviert, sodass die Gärtnerei sie auch noch an Weihnachten in optimaler Blühphase in den Handel geben kann. Gegenwärtig kultiviert die Firma erstmals Seestern-Hochstämme. „Die Kultur wird erst ausgiebig getestet“, sagt Hanenberg. Der Weihnachtsstern ist an Jahreszeiten gebunden. Die Sortengruppe „Princettia“ ist „ein früher Weihnachtsstern“, der ab Mitte Oktober sternförmige Hochblätter trägt.

­Bodenseekulturen Der Eigenmarke „Bodenseekulturen“ der Gärtnerei Irßlinger liegen nach eigenen Angaben die Nachhaltigkeit und die Umwelt sehr am Herzen. Besonderer Wert werde bei der Produktion auf den geschlossenen Wasserkreislauf und den schonenden Umgang mit Ressourcen gelegt, heißt es. So werde beispielsweise kein Grundwasser verwendet. Außerdem belaste kein durch Dünger angereichertes Abwasser das Fließ- und Grundwasser. „Zum Schutz der Bienen nutzen wir zur Schädlingsbekämpfung ausschließlich Nützlinge und verzichten komplett auf den Einsatz von Neonicotinoiden“, fügt Katrin Irßlinger an. Zu der Eigenmarke Bodenseekulturen gehören außerdem auch die „Hortina“ (Hortensien) und das „Goldstück“ (Heuchera, Chrysantheme, Petunia, Calibrachoa, Euphorbia). Weitere Informationen unter:

www.bodenseekulturen.de