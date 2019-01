von Stefan Blanz

Die katholische Gemeinde hat ihren letzten Gottesdienst vor der Sanierung der St.-Martin-Kirche gefeiert und überführte das Allerheiligste in die Liebfrauenkirche. „Zwei Jahre wird uns die Stadtkirche nicht als Gotteshaus zur Verfügung stehen“, sagte Pfarrer Stefan Schmid zur Begrüßung beim sonntäglichen Gottesdienst und ergänzte mit Blick in die Zukunft: „Umso größer wird die Freude sein, wenn wir zurückkehren.“ Voraussichtlich bis Sommer 2020 dauern die Renovierungsarbeiten in St. Martin. Am Dreikönigstag feierten die katholischen Christen hier ihren vorerst letzten Gottesdienst und überführten anschließend das Allerheiligste in die Liebfrauenkirche, wo bis zum Abschluss der Sanierung die Gottesdienste stattfinden.

Die katholischen Christen überführen das Allerheiligste in einer Prozession in die Liebfrauenkirche. | Bild: Stefan Blanz

Es ist das berühmteste Kunstwerk in St. Martin und stellte am Sonntag zugleich die Szene dar, die am Dreikönigstag gefeiert wird: In der „Anbetung der Heiligen drei Könige“ des Meisters von Meßkirch huldigen sie Gott im Jesuskind und bringen ihm Geschenke. Zum Fest „Erscheinung des Herrn“ (Epiphanie) werden traditionell auch die Sternsinger ausgesendet, deren Motto dieses Jahr „Wir gehören zusammen“ lautet. Das Kindermissionswerk widmet sich 2019 Kindern mit Behinderung in Peru. Zugleich feierte die katholische Kirchengemeinde von Meßkirch ihren letzten Gottesdienst in der Stadtkirche vor Beginn der lange geplanten Sanierung. Ob diese in den nächsten zwei Jahren abgeschlossen werden kann, wird sich zeigen.

Pfarrer Stefan Schmid lädt die Gemeinde ein, die Zeit der Kirchenrenovation als Zeit der geistlichen Erneuerung zu nutzen. | Bild: Stefan Blanz

In seiner Festpredigt verglich Pfarrer Stefan Schmid die Planungen einer Sanierung mit den Unzulänglichkeiten eines Autopiloten im Flugzeug, der etwa eintausendmal pro Sekunde eine Kurskorrektur vornehmen muss. Der eigentliche Missstand bestünde aber meist darin, solche Korrekturen als Planungsfehler wahrzunehmen. Sicherlich sei das in St. Martin nicht so, dennoch müsse ab und an etwas getan werden, „um den Dreck der Jahrhunderte zu entfernen. Leben gelingt nur durch ständige Korrekturen“.

Prozession zur Liebfrauenkiche

Pfarrer Schmid lud die Gläubigen ein, die Zeit der Renovation auch als geistliche Zeit zu nutzen, zur geistlichen Erneuerung auf der Suche nach Jesus Christus – so wie es im Tagesevangelium zu den heiligen drei Königen heißt: „Sie zogen auf einem anderen Weg heim in ihr Land.“ Die Fürbitten widmeten sich vornehmlich den Förderern und Beteiligten an der Renovation rund um den Bauförderverein sowie den Spendern, welche die Sternsinger unterstützen. Nach der heiligen Messe fand die Zeremonie ihren liturgischen Abschluss, indem Pfarrer Stefan Schmid unter großer Anteilnahme der Gemeinde mit einem letzten Segen die Tür der StadtkircheSt. Martin verschloss. Anschließend zogen die Gläubigen, angeführt von den Sternsingern, in die Liebfrauenkirche, wo in den kommenden zwei Jahren die Gottesdienste stattfinden werden.