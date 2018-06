Pünktlich zum Ferienbeginn am Donnerstag, 26. Juli, starte das diesjährige Kinderferienprogramm, das von der Teamarbeit im Kletterpark bis hin zum Kochkurs oder einen Tag auf dem Ponyhof eine bunte Mischung an Angeboten beinhaltet.

Organisatorin anfangs nicht zufrieden

Die Koordination des Programms oblag der Berufsakademie-Studentin Amelie Gößl. "Anfangs habe ich mir mehr erhofft", stellt sie mit Blick auf die Bereitschaft von Vereinen, Institutionen und Privatleuten aus Meßkirch und Umgebung fest, sich mit einem Angebot an dem Programm zu beteiligen. "Aber zum Ende hin, haben sich dann doch noch ein paar gemeldet und so bin ich jetzt ganz zufrieden." Neu im Programm sei in diesem Sommer beispielsweise ein Märchen-Angebot von Ulrike Löffler aus Rengetsweiler oder die Landjugend-Vereine aus Meßkirch und Heudorf.

Alexandra Stihl erstmals dabei

Auch Alexandra Stihl aus Krumbach sei mit ihrer Kräuterschmiede erstmals beim Ferienprogramm der Stadt Meßkirch vertreten. Wie die Kräuterpädagogin berichtet, habe sie die damit verbundene Herstellung von Seifen aus Kräuter, Blüten und anderen natürlich Rohstoffen schon früher mehrmals angeboten. Bevor sie nach Krumbach gezogen ist, in Mühlingen und in Steißlingen. "Die Kinder waren immer begeistert mit dabei und da die Seifen aus natürlichen Materialien hergestellt werden, sage ich immer: Wenn es nicht Seife wäre, könnte man es essen", stellt sie mit einem Schmunzeln fest.

Kunstwerke aus der Mosaikwerkstatt

Aber auch ander Programmpunkte, die schon seit mehreren Jahren wiederholt angeboten werden, sind erneut mit im Programm. So beispielsweise Thomy der Weltenbummler, der in seiner Mosaikwerkstatt auf dem Campus Galli mit den Teilnehmern "aus kleinen Steinen gemeinsam große Kunstwerke" erschaffen möchte. Ferner gibt es einen Cajon-Workshop mit der Musikschule in Rohrdorf und auch die Schulsozialarbeit ist auch in diesen Sommerferien wieder mit gleich mehreren Angeboten am Start.

Modellflieger stehen nicht im Programm

Wie Gößl feststellt, sei in diesem Jahr auch die Meßkircher Feuerwehr mit von der Partie, die die Kinder in spielerischer Art und Weise an ihre Aufgaben heranführen möchte. Und: "Zuletzt ist noch ein Programmpunkt eingetroffen, der es leider nicht mehr rechtzeitig in das Programm geschafft hat." Wie jedes Jahr böten die Aktiven des Modellflug-Clubs Heudorf so auch in diesem Sommer ein Modellflug-Training für alle interessierten Kinder ab zehn Jahren an.

So funktioniert es So wie in den Vorjahren können am Ferienprogramm der Stadt Meßkirch alle Kinder und Jugendliche teilnehmen, die in Meßkirch wohnen. Sofern Plätze frei sind, werden auch Kinder aus den umliegenden Gemeinden berücksichtigt. Für Interessierte besteht die Möglichkeit, bis zu maximal zehn Angebote auszuwählen und diese dann in das Anmeldeformular einzutragen, wobei das Lieblingsangebot an erster Stelle genannt werden sollte, sagt Amelie Gößl von der Touristinformation. "Liegen für eine Veranstaltung mehr Anmeldungen als Teilnehmerplätze vor, entscheidet das Los. Bei großer Nachfrage sind wir bemüht, zusätzliche Termine anzubieten." Für jedes Kind sollte eine eigene Hitliste ausgefüllt werden.

Die Anmeldung könne bis zum Montag, 16. Juli, in der Tourist-Information abgeben werden. "Wir werden versuchen, jedem Kind so viele Wünsche wie möglich zu erfüllen. Es spielt dabei keine Rolle, wer seine Wunschliste als erstes abgibt." Ab Mittwoch, 18. Juli, würden die Interessenten dann in der Tourist-Information am Marktbrückle erfahren, an welchen Programmpunkten sie teilnehmen können. Dort seien dann auch die jeweiligen Kosten für das Programmangebot zu bezahlen. (mos)

