von Uwe Steinbächer

Organisatorin Kerstin Diehm von der Tourist-Information zeigte sich erfreut: Die dritte Auflage des Streetfood-Abends in der Innenstadt war gerade erst angelaufen, da füllte sich der Platz vor dem Rathaus bereits mit hunderten Menschen. Im Mai und Juni waren die Veranstaltungen schon gut besucht, erzählte Diehm. Doch so warm wie am vergangenen Donnerstag sei es bisher noch nicht gewesen.

bei hochsommerlichen Temperaturen kommen Urlaubsgefühle auf

Bei einem eisgekühlten Cocktail konnten da schon Urlaubsgefühle aufkommen und so erblickte man in den Reihen der Besucher zahlreiche zufriedene Gesichter. Überhaupt herrschte eine entspannte Atmosphäre: Geduldig standen die Menschen an den rings um den Platz verteilten Foodtrucks und Ständen an, um sich mit Speisen oder kühlen Getränken einzudecken.

Ein großes Angebot lockte viele Menschen zum Streetfood-Abend in die Meßkircher Innenstadt. | Bild: Uwe Steinbächer

Angebot wechselt immer mal wieder

Das Angebot reichte von Hamburgern über Thai-Spezialitäten bis hin zu italienischer Pasta aus dem Parmesanlaib und mexikanischen Speisen. Für Süßes war „Mister Poffertjes“ zuständig. Die kleinen holländischen Pancakes, die es dort zu kaufen gab, werden mit frischen Früchten und mit Schoko- oder Vanillesoße und Sahne verfeinert. Kerstin Diehm findet: ein echter Geheimtipp. Beim Angebot werde immer mal gewechselt. Doch einigen gefalle es so gut, dass sie nun bereits zum dritten Mal mitmachen, erzählte sie.

Am Stand mit Pasta aus dem Parmesanlaib herrschte der größte Andrang. | Bild: Uwe Steinbächer

Tommy Haug sorgt für musikalische Unterhaltung

Von Mai bis September ist immer am ersten Donnerstag im Monat Streetfood-Abend am Marktbrückle vor dem Rathaus. Dazu gehört auch Musik: Beim ersten Mal am 2. Mai war Colleen Livingston für die Unterhaltung zuständig, beim zweiten Mal am 6. Juni Tobias Conzelmann. Diesmal spielte Tommy Haug für die Besucher.

Für die musikalische Unterhaltung war Tommy Haug zuständig. Der gebürtige Pfullendorfer kam mit seinen Songs und seiner angenehmen Stimme gut beim Publikum an. | Bild: Uwe Steinbächer

Der gebürtige Pfullendorfer hat 2017 seine Debüt-CD „Hope“ vorgelegt und spielte unter dem kleinen, blauen Faltpavillon vor dem Rathaus seine eigenen Lieder, aber auch bekannte Stücke anderer Künstler. Den Zuhörern gefiel es offensichtlich: Viele blieben stehen, um eine Weile lang zuzuhören oder sangen und wippten mit.

Meßkirch Musik würzt die Meßkircher Streetfood-Abende Das könnte Sie auch interessieren

Der nächste Streetfood-Abend in Meßkirch findet am Donnerstag, 1. August statt.