Meßkirch – Das Billardspiel wird nicht auf dem Tisch entschieden, sondern im Kopf, sagt Karolj Ki aus Meßkirch. Der 34-Jährige spielt für den Pool-Billard-Club Bad Saulgau als Mannschafts- und Einzelspieler in der Zweiten Bundesliga Süd. Durch sieben Ligen hat sich der Hobbyspieler hochgearbeitet. Von etwa 40 Ligaspielern schloss er die vergangene Saison als Viertbester ab.

Er stellt den Mannschaftserfolg über den Einzelerfolg

In einer Mannschaft treten vier oder fünf Spieler an. In den Ligaspielen, die während der Saison an acht Wochenenden als Doppelspieltage ausgetragen werden, sind vier Spieler in der Mannschaft. "Es ist ein einzigartiger Verein und meine Mannschaftskollegen sind einzigartige Menschen", beschreibt er. Ki stellt den Mannschaftserfolg über den Einzelerfolg. Wenn der dreifache Familienvater über Billard redet, leuchten seine Augen und im Erzählen wird seine Leidenschaft für dieses Hobby hörbar.

Karolj Ki wuchs während des Kriegs in Jugoslawien auf

Karolj Ki wuchs im ehemaligen Jugoslawien auf und erlebte dort die Kriege mit. Sein Stiefvater, ein Soldat, hatte einen Billardtisch in der Kaserne. "Wir hatten keinen Strom. Man konnte nur Schach, Billard oder Karten spielen", erinnert er sich. Bedingt durch den Krieg, fand kein Schulunterricht statt. So lernte der damals Siebenjährige in der Kaserne die Grundlagen des Billardspiels von den Soldaten.

Als Siebenjähriger am Billardtisch statt in der Schule

1999 war wieder Krieg, die Schule war wieder geschlossen. Damals fand Karolj Ki einen Billardlehrer, der ihm Bücher über die Theorie des Billardspiels gab. "Es läuft alles nach Plan. Du musst planen, wie du von Kugel zu Kugel spielst", beschreibt er den Gentleman-Sport. "Wenn ich auf den Tisch blicke, weiß ich, wie ich zu spielen habe." Um in der Bundesliga spielen zu können, müsse ein Billardspieler die Sätze fast fehlerfrei "runterspielen" können, erklärt der 34-Jährige.

Mit 16 Jahren jugoslawischer Jugendmeister

Beim Billard müssen alle Objektkugeln ins Spiel einbezogen werden. | Bild: Sandra Häusler

Mit 15 Jahren gewann Karolj Ki die Stadtmeisterschaft, mit 16 Jahren war er erstmals jugoslawischer Jugendmeister. 2001 belegte er mit seiner Mannschaft und in der Einzelwertung jeweils den fünften Platz bei der Europameisterschaft. Dann legte Ki den Queue zur Seite und widmete sich seiner Berufsausbildung als Maschinenbauer.

Mit seiner Frau zurück in deren Heimat Pfullendorf

Als er und seine Frau Jessica, eine gebürtige Pfullendorferin, das erste Kind erwarteten, zog es die werdende Mutter von Serbien nach Deutschland zurück.

Seit elf Jahren lebt die fünfköpfige Familie in Meßkirch. Als Karolj Ki erneut die Sehnsucht nach dem Billardsport ergriff, suchte er nach einem Verein und wurde in der Billard-Sport-Akademie Bad Saulgau fündig. Sie ist eine Einrichtung der Franz-und-Regine-Frauenhoffer-Stiftung. In der Akademie mit 18 Spieltischen dürfen alle Interessierten, egal welchen Alters, kostenfrei Billard spielen und trainieren.

Einmal die Woche Training in der Akademie

Karolj Ki arbeitet bei der Firma Claas in Bad Saulgau in der Fertigung und so trainiert er einmal pro Woche vor seiner Schicht in der Akademie. Weil vor der Arbeit der Arm noch frisch ist, begründet er. Der Meßkircher spielt die Disziplinen 8-Ball, 9-Ball, 10-Ball und 14.1. Dies sei seine Lieblingsdisziplin, sagt er, weil sie ein Geduldsspiel sei und zu taktischen Duellen führe. Karolj Ki hat die notwendige Nervenstärke und keine Angst vor "großen Namen", wie er sagt. Deshalb habe er bereits einige namhafte und sehr erfolgreiche Billardspieler geschlagen.

Wie kann man sein eigenes Billardspiel verbessern? Karolj Ki gibt Tipps, wie man am Billardtisch besser wird. Beim Billardspiel muss der Spieler alle Objektkugeln ins Spiel einbeziehen und nicht von Kugel zu Kugel spielen. "Es ist nicht die Hand, die das Spiel ausmacht, sondern der Kopf", sagt der erfolgreiche Hobbyspieler. Das Auge sollte über den Queue laufen. Unter anderem ist auch die Standposition wichtig. Der Spieler steht im 45-Grad-Winkel zum Tisch, ein Bein geht zum Spieltisch, die Knie sind locker. Oberarm und Unterarm bilden einen 90-Grad-Winkel. Der Abstoß soll gerade erfolgen. Ein Amateur sollte immer versuchen, die Objektkugel mittig zu treffen, um einen unkontrollierbaren Effet, eine Drehung, zu vermeiden. Erfahrenere Spieler können gezielt Effetstöße einsetzen. Im Spiel gelte es nicht nur selbst möglichst viele Objektkugeln einzulochen, sondern auch die Spielzüge so zu gestalten, dass der Nachfolgende keine Punkte spielen kann. Der Name Billard kommt aus dem Französischen. Das französische Wort "bille" bezeichnet einen Ball, eine Murmel oder eine kleine Kugel. Die Billardkugeln sind heute überwiegend aus Phenolharz. Mit dem Queue, dem Spielstock, werden die Billardkugeln auf dem Billardtisch gestoßen. Im Billard gibt es rund 35 verschiedene Spielarten, Poolbillard und Snooker zählen zu den bekanntesten. Billard ist seit 1998 eine anerkannte olympische Sportart.

