Einen zugleich interessanten und amüsanten Blick auf die Veränderungen in Meßkirch und in den Teilorten zeigten die Super-8-Filme von Franz King, die Andreas Martin im Schlosskeller vorführte. Die zahlreichen Gäste lachten auf, wenn sie bekannte Gesichter entdeckten, und staunten über die Geschehnisse und Ortsveränderungen in den Jahren 1988 und 1995/96, die auf der Leinwand zu sehen waren.

Von Fasnacht bis Fronleichnam

Wenn man Franz King früher in Meßkirch sah, trug er meist seine Filmkamera oder den Fotoapparat bei sich, um Historisches im Ort zu dokumentieren. Die kirchlichen Fest- und Feiertage waren ihm besonders wichtig, so filmte er unter anderem die Fronleichnamsprozessionen, den künstlerischen Blumenteppich vor dem Wetter-Haus, die Firmung von 1988 mit Weihbischof Paul Wehrle, die Kreuzsegnung mit Pfarrer Bernhard Eichkorn und die Amtseinführung von Pfarrer Hermann Otteny. Das Fasnachtsgeschehen hielt er ebenfalls regelmäßig fest.

Kommentare sorgen für gute Unterhaltung

Franz King kommentierte die Szenen. In seine Beschreibungen ließ er ab und zu humorvolle Spitzen einfließen. Als er beim Rosenmontagsumzug das Rathaus in den Fokus nahm, sagte er: „D‘Prominenz druckt schier gar d‘ Rathausbalkon nab.“ Beim feierlichen Baubeginn der Umgehungsstraße im Jahr 1988 mit Dietmar Schlee vermutete King, dass die Anwesenheit des Politikers wahrscheinlich mit den anstehenden Landtagswahlen zusammenhing: „Man hat viel gschwätzt, vielleicht au zu viel.“

Interessant waren ebenso die Bilder von den Hauptübungen der Feuerwehr, vom ersten Besuch aus der Partnerstadt Unoke, vom Abriss und Neubau von markanten Gebäuden in Meßkirch sowie von der Ortsumgestaltung von Rohrdorf, Menningen und Heudorf. Und Aufnahmen des Veritas-Treffens von 1988, zu dessen Anlass es einen langen Autokorso gab. Dabei wurde den Zuschauern deutlich, wie groß der Andrang damals auf Meßkirchs Straßen war.

Weitere Kinoabende geplant

Künftig sollen noch einige Kinoabende im Schlosskeller stattfinden, da Andreas Martin vorhat, alle Filme von Franz King zu zeigen.