von Karl Mägerle und Gregor Moser

Bei der Handballjugend in Meßkirch tut sich etwas. Über eine gute Resonanz freuen konnten sich so die Organisatoren des Handball F-Jugendturniers in der Meßkircher Stadthalle am vergangenen Samstag: Über 85 Kinder der Jahrgänge 2010 bis 2012 nahmen daran teil und zeigten so ihre Verbundenheit mit dem Handballsport.

Über 85 Kinder nehmen bei der Aktion in der Stadthalle teil, das von der Jugendleiterin des TV Meßkirch Susanne Reinhold (rechts) organisiert wurde.

Susanne Reinhold, die Jugendleiterin der Handballabteilung des Turnvereins (TV) Meßkirch, hatte das Turnier auf die Beine gestellt und sie bilanzierte: "Es war eine erfolgversprechende Veranstaltung, die angenommen wurde." Insgesamt waren es von der HSG Mimmenhausen-Mühlhofen vier Mannschaften, von der JSG Bodman-Stockach zwei sowie vom HC Lauchringen und vom TV Meßkirch eine Mannschaft, die auf den zwei Kleinspielfeldern in der Halle gegeneinander antraten. "Die vergangenen fünf Jahre gab es ein solches Turnier hier in Meßkirch bestimmt nicht mehr", bilanzierte Reinhold und kündigte an, dass sie angesichts des Erfolgs vom Wochenende darüber nachdenke, in der Rückrunde erneut ein Turnier in Meßkirch auf die Beine zu stellen. Das erste Turnier zu organisieren, sei einigermaßen aufwendig gewesen, doch "wenn man es einmal gemacht hat, dann weiß man, wie es geht".

Spiele ja, aber ohne Ergebnisdruck. Das ist die Philosophie des Turniers. Mit dabei im Hintergrund ist Sebastian Gedig als Schiedsrichter, der in der ersten Herrenmannschaft des TV in der Landesliga spielt. Bilder: Karl Mägerle

Bei dem Turnier seien wohl die Erfolge und Niederlagen der einzelnen Mannschaften gezählt worden, aber es habe keinen Turniersieger gegeben. Denn schließlich sollte die Freude an Sport, Spiel und die Kameradschaft unter den Kindern an dem Tag ganz im Vordergrund stehen, unterstreicht sie. Die Kinder in der F-Jugend hätten keine Rundenspiele und so sollten die Turniere den Kindern ohne Ergebnisdruck zeigen, wie man spielt, wie man sich auf dem Spielfeld benimmt und wie die Regeln sind. "Der Fairplay-Gedanke steht im Vordergrund", beschreibt sie die Spaßveranstaltung. Gespielt werde dabei jeweils 20 Minuten in einer Partie mit vier Feldspielern und einem Torwart. Von den Kindern habe sie nur begeisterte und zustimmende Rückmeldungen zur Veranstaltung bekommen. Der Meßkircher Handball-Nachwuchs werde in der Zeit bis Weihnachten nun noch an Turnieren in Singen und in Pfullendorf teilnehmen.

Eltern reisen mit an

Anfeuerungsrufe gab es an dem Tag von der Tribüne durch die zumeist mit angereisten Eltern und Geschwister. Und auch der Torjubel blieb nicht aus. Und auch an eine spielerische Ablenkung während der Pausen mit verschieden Geräten war gedacht worden. Das alles zusammen bescherte den Organisatoren zufriedene Gesichter bei den gut gelaunten Kinder sowie bei deren Betreuern.

Frischer Schwung Nachdem es in den vergangenen Jahren zahlenmäßig eher nicht so gut um den Handballnachwuchs im Turnverein bestellt gewesen sei, starte die Handballabteilung des TV Meßkirch derzeit mit einer wieder größeren Zahl an Kindern bei den Minnis sowie in der F- und E-Jugend durch, freut es Jugendleiterin Susanne Reinhold. Man sei dort gerade in der Aufbauphase. Daneben gebe es weiter die A-Jugend in der Abteilung. Für Interessenten an einer Teilnahme in der Jugend der Handballabteilung sei sie unter Telefon 01 52/54 23 01 41 zu erreichen. (mos)

