Der klassische verkaufsoffene Sonntag soll in Meßkirch einem Aktionstag weichen. Bei diesem Aktionstag werden zwar die Geschäfte ebenfalls geöffnet sein. Den Besuchern soll aber zusätzlich ein Begleitprogramm geboten werden. Am Sonntag war Testlauf für diesen Aktionstag. Heimo Sauter, der Vorsitzende der Gewerbe- und Handelsvereinigung (GHV) in Meßkirch, ist mit dem Ergebnis zufrieden. Auf diesen Erfahrungen könne der GHV kommendes Jahr aufbauen.

Sitzgelegenheiten und Imbissstände auf dem Saumarkt

Unter anderem sollen bei einer Wiederholung im nächsten Jahr auf dem Saumarkt Sitzgelegenheiten und Imbissstände für die Zuhörer der Platzkonzerte geschaffen werden. Sauter erklärte im Nachklang des Aktionstags: "Das war ein Punkt, auf den ich immer wieder angesprochen worden bin."

Neuauflage auch für Schulkunstprojekt

Das GHV-Kunstprojekt "Meßkirch ungeniert" soll im kommenden Jahr wieder organisiert werden. Meßkircher Schulen waren eingeladen worden, Arbeiten ihrer Schüler aus dem Kunstunterricht öffentlich im Stadtbereich auszustellen. Die GHV honorierte das Engagement mit einer Prämie von 100 Euro pro Schule. Außerdem erhielt jede Schule drei Gutscheine über jeweils 50 Euro. Sie sind für die Schüler bestimmt, deren Arbeiten die Jury als besonders preiswürdig einstufte.

Zwei Schulen aus Zeitmangel nicht dabei

Mit Ausnahme der Auentalschule in Rast und des Martin-Heidegger-Gymnasiums (MHG) haben sich alle Schulen an der Aktion beteiligt. Sauter hofft, dies beiden Schulen im kommenden Jahr mit ins Boot holen zu können. Das Gymnasium habe mitgeteilt, man sei in den letzten Wochen des alten und den ersten Wochen des neuen Schuljahres personell nicht in der Lage gewesen, Schülerwerke für eine Ausstellung zusammenzustellen.

Heimo Sauter: wird sich 2019 ändern

Der GHV-Vorsitzende räumte ein, dass der Vorlauf für die Aktion für die Schulen recht kurz gewesen sei. Aber auch das werde sich 2019 ändern, versprach der Einzelhandelssprecher. Welche Schwierigkeiten eine Schule mit einer relativ kurzfristigen Einladung hat, erläuterte im SÜDKURIER-Gespräch Sigrid Weißhaupt. Die Leiterin der Goldösch-Schule sagte: "Ich hatte den ersten Kontakt mit Heimo Sauter wegen der Ausstellung im April." Bis aber die genauen Details bekannt waren, sei es Juni geworden. Wegen dieser kurzen Zeit sei es für die Schüler nicht mehr möglich gewesen, im Kunstunterricht spezielle Arbeiten zu schaffen. Weißhaupt fügte an: "Wir konnten aber auf vorhandene Arbeiten aus dem Schuljahr zurückgreifen."

Schülerarbeiten sollen breiter Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden

Für die Organisatoren des GHV sei es auch schwierig gewesen, Ausstellungsflächen zu finden, erklärte Heimo Sauter. Die zuerst ins Auge gefasste Lösung, Räume der Stadtverwaltung zu nutzen, sei an der Bürgermeisterwahl gescheitert. Erst durch Vermittlung der Stadt sei es möglich geworden, die Schaufenster leer stehender Geschäfte zu nutzen. Ziel sei es, die Schülerarbeiten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Ideal sei dafür ein überdachter Raum.

