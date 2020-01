Meßkirch vor 40 Minuten

Gute Nachrichten: Die gesuchten Lebensretter haben unseren Aufruf im SÜDKURIER gelesen und sich gemeldet

Am 4. Januar stürzte ein Mann in der Hauptstraße in Meßkirch und verletzte sich dabei lebensgefährlich. Zwei Jugendliche halfen ihm beherzt. Als der Mann aus der Klinik entlassen wurde, wandte er sich an den SÜDKURIER: Er wollte seinen beiden Lebensretter kennenlernen. Und sie haben sich gemeldet!