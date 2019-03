von Hannah Senftleber

Der Frühling steht vor Tür und die Wintersachen wandern im Kleiderschrank langsam nach hinten. Bei der Kinderkleiderbörse in Rohrdorf nutzten viele Familien die Gelegenheit, sich mit neuen Kleidungsstücken für die wärmeren Tage einzudecken. Christel Jusa veranstaltet die Börse, die zwei Mal pro Jahr stattfindet, seit 32 Jahren.

Aufbau soll Börse von Konkurrenzangeboten abheben

Dass hinter der Börse jede Menge organisatorische Erfahrung steckt, fiel schon beim Blick in die Festhalle Rohrdorf auf: Weder Wühltische noch unübersichtliche und vollgehängte Kleiderstangen fanden die Besucher vor. Die Rohrdorfer Kleiderbörse bestach viel mehr durch ihren wohldurchdachten Aufbau. Die Kleidungsstücke waren nach Größe und Art sortiert. "Dadurch heben wir uns deutlich von der immer größer werdenden Konkurrenz aus der Region ab", zeigte sich Veranstalterin Christel Jusa überzeugt. Dies, und dass es bei der Börse ausschließlich gut erhaltene Ware gebe, sei der Grund für viele Stammgäste, die Rohrdorfer Börse regelmäßig aufzusuchen.

Familie Ramsperger freut sich über die gefunden Artikel und ist zufrieden mit der gebotenen Auswahl. | Bild: Hannah Senftleber

Einkaufsmöglichkeit für sozial schwache Familien

Bei ihrem Konzept komme auch der Nachhaltigkeitsgedanke zum Tragen, erzählte Christel Jusa. Auch das sei vielen Besuchern sehr wichtig. Für die Organisatorin selbst stehe jedoch schon immer der soziale Aspekt im Vordergrund. Ihr Grundgedanke, vor allem sozial schwachen Familien die Möglichkeit eines kostengünstigen Einkaufs zu bieten, sei für sie auch nach 32 Jahren die Motivation, weiterzumachen. So habe sie sich diesmal besonders gefreut, dass auch eine syrische Familie auf ihre Veranstaltung aufmerksam geworden sei.

Von der Secondhand-Idee zur Kleiderbörse

Doch wie kam Christel Jusa vor mehr als drei Jahrzehnten dazu, eine Kleiderbörse ins Leben zu rufen? Damals seit ihr bei ihren eigenen Kindern aufgefallen, dass der Kleiderschrank sich zunehmend mit nicht mehr getragenen Anziehsachen füllte. So sei sie auf die Secondhand-Idee gekommen und habe schließlich ihr Großprojekt Kleiderbörse entwickelt.

Kunden schätzen Gestaltung

Stefanie Baumgärtner besucht die Börse regelmäßig: "Ich komme wegen der guten Gestaltung hier nun schon seit Jahren her und man findet auch immer wieder etwas Schönes." Trotz einer guten Ausbeute von einigen Oberteilen, Hosen und einem Paar Schuhen stelle sie allerdings auch fest, dass die Auswahl dieses Mal geringer sei.

Stefanie Baumgärtner ist zufrieden mit ihrem Einkauf bei der Kleiderbörse. | Bild: Hannah Senftleber

Konkurrenz mit anderen Angeboten in der Region

Diese Kritik kann Christel Jusa nachvollziehen: "Es ist wahr, wir hatten schon mehr Ware im Angebot." Doch sie könne nur so viel anbieten, wie der Börse auch zukomme. Die Neueröffnungen anderer Börsen in der Region, die im selben Zeitraum stattfinden, würden es ihr nicht leicht machen. Statt nur auf Kleidung zu setzen, hat sich Christel Jusa etwas Neues einfallen lassen. Ein besonderer Höhepunkt der Börse war die neu eingerichtete Baby-Ecke, in der spezielles Säuglingsspielzeug angeboten wurde. Laut der Veranstalterin sei diese von den Kunden sehr gut angenommen worden.

Die neue Baby-Ecke kam vor allem bei Schwangeren gut an. | Bild: Hannah Senftleber

Suche nach ehrenamtlichen Helfern

Der Aufbau ihrer Börse soll dem eines Kaufhauses gleichen, erzählte Christel Jusa. Das sei allerdings sehr zeitintensiv und benötige viele Helfer. Für ihr ehrenamtliches Projekt müsse sie daher Jahr für Jahr nach freiwilligen Unterstützern suchen, die beim Auf- und Abbau, beim Kassieren sowie beim Abrechnen helfen. Christel Jusa ist überzeugt: "Die Börse ist nur so gut, wie ihre Helfer." Dieses Mal hätten sich zu ihrer Freude 25 Frauen beteiligt.

15 Prozent des Verkaufspreises fließen in soziales Projekt

In welches soziale Projekt der Erlös, der laut Christel Jusa 15 Prozent des Verkaufspreises ausmacht, dieses Jahr fließt, sei noch unklar. Die Jahre zuvor halfen Schulklassen bei der Börse mit und hatten so die Einnahmen für ihre Projekte nutzen können.